La Bourse de Tokyo finit en hausse, aidée par le repli du yen

La Bourse de Tokyo a clôturé vendredi en hausse, soutenue par un regain de faiblesse du yen, une tendance de change favorable aux valeurs exportatrices japonaises, tandis que la Bourse de Hong Kong reprenait son souffle après plusieurs séances très dynamiques.

L'indice vedette Nikkei a pris 0,59% à 25.973,85 points. Sur ses trois premières séances de l'année cette semaine, le Nikkei a toutefois perdu près de 0,5%.

L'indice élargi Topix a quant à lui progressé vendredi de 0,37% à 1.875,76 points.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng évoluait en légère baisse (-0,32% vers 06H40 GMT), après son début d'année en fanfare grâce à un optimisme retrouvé sur la croissance chinoise avec la fin de la stratégie "zéro Covid" dans le pays et la perspective de nouvelles mesures des autorités pour soutenir l'économie nationale.

Les investisseurs en Asie ont aussi préféré ne pas prendre trop de risques avant la publication plus tard ce vendredi des chiffres officiels de l'emploi américain en décembre.

Les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis ont été plus robustes que prévu selon une enquête publiée jeudi, qui a précipité Wall Street dans le rouge.

Car si l'économie américaine ne ralentit pas assez, l'inflation devrait aussi avoir du mal à faiblir, et donc la banque centrale américaine (Fed) pourrait être obligée de resserrer les conditions du crédit encore davantage et plus longtemps.

Du côté des valeurs

TOSHIBA: des négociations sur une éventuelle fusion entre l'américain Western Digital et le fabricant japonais de puces-mémoires Kioxia (ancienne filiale de Toshiba) auraient été relancées, selon l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Kioxia, dont Toshiba (+0,98% à 4.605 yens) détient encore quelque 40% du capital, prévoit depuis plusieurs années de s'introduire en Bourse mais a déjà reporté ce projet à plusieurs reprises et la conjoncture mondiale n'incite pas à l'optimisme pour 2023. Toshiba lui-même étudie actuellement la possibilité d'être racheté par un consortium d'entreprises mené par le fonds Japan Industrial Partners (JIP).

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar remontait à 134,07 yens vers 06H30 GMT, contre 133,41 yens jeudi à 21H00 GMT.

L'euro s'appréciait aussi face à la monnaie japonaise, à 141,05 yens contre 140,37 yens la veille. La devise européenne s'échangeait par ailleurs pour 1,0516 dollar contre 1,0522 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain gagnait 0,83% à 74,28 dollars vers 06H30 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord avançait de 0,76% à 79,29 dollars.

etb/er