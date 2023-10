La Bourse de Tokyo finit en forte baisse, vents contraires obligataires et géopolitiques

La Bourse de Tokyo a clôturé jeudi en nette baisse, affectée comme Wall Street la veille par la poussée des taux obligataires et les craintes d'une aggravation du conflit au Proche-Orient.

L'indice vedette Nikkei a lâché 1,91% à 31.430,62 points et l'indice élargi Topix a abandonné 1,36% à 2.264,16 points.

La Bourse de Hong Kong était également en berne (-2,02% après 06H00 GMT), alors que le géant immobilier chinois Country Garden semble se rapprocher d'un défaut de paiement.

Le rendement des obligations américaines à dix ans a atteint mercredi un nouveau sommet depuis 2007.

Les rendements obligataires à même échéance au Japon, bien que beaucoup plus contenus du fait de la politique monétaire toujours ultra-accommodante de la Banque du Japon, atteignent eux aussi des niveaux inédits depuis 2013, supérieurs à 0,8%.

"Le bond des prix du pétrole et la montée des rendements des bons du Trésor américain à cause de l'intensification des tensions au Moyen-Orient deviennent de plus en plus difficiles à gérer" pour les marchés actions, a commenté Takashi Ito, stratégiste chez Nomura Securities cité par l'agence Bloomberg.

La production de Toyota reste perturbée au Japon

La production de Toyota (-0,89%) au Japon, partiellement suspendue depuis une explosion accidentelle lundi sur le site d'un ses fournisseurs nippons, Chuo Spring, va continuer de rester perturbée au moins jusqu'à vendredi, a prévenu le géant automobile japonais.

Il assiste actuellement son fournisseur pour permettre un redémarrage de son site au plus vite, et prévoit de faire un nouveau point vendredi concernant sa production la semaine prochaine, selon une porte-parole du groupe interrogée par l'AFP.

Pour le moment Toyota ne souhaite pas détailler l'impact de cet accident sur sa production en termes de nombre de véhicules fabriqués.

Le pétrole fait une pause

Les prix du pétrole baissaient légèrement jeudi après avoir de nouveau fortement progressé la veille sur fond de l'appel de l'Iran à un embargo pétrolier sur Israël et la chute des stocks de brut américains.

Vers 06H00 GMT le baril de WTI américain cédait 0,22% à 88,13 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,47% à 91,07 dollars.

Sur le marché des changes, le dollar flirtait toujours avec la barre des 150 yens vers 06H15 GMT (149,73 yens pour un dollar, -0,13%) et l'euro valait 157,77 yens (-0,12%). Le cours euro/dollar était stable, à raison d'un euro pour 1,0537 dollar.

etb/nth