La Bourse de Tokyo finit en baisse, lestée par des prises de bénéfices

La Bourse de Tokyo a terminé dans le rouge lundi, freinée par des prises de bénéfices et la clôture en baisse de Wall Street vendredi, alors que le plan de relance de Joe Biden était déjà digéré par les marchés.

L'indice Nikkei a perdu 0,97% à 28.242,21 points et l'indice élargi Topix a reculé de 0,6% à 1.845,49 points.

Les investisseurs ont été "découragés par la baisse des valeurs américaines" en fin de semaine dernière, a commenté Mizuho Securities dans une note.

Après l'annonce jeudi par le démocrate Joe Biden d'un plan de relance de 1.900 milliards de dollars, le marché attend à présent son investiture à la présidence américaine, prévue mercredi.

Le marché tokyoïte n'a pas non plus été soutenu par les chiffres du PIB chinois publiés en cours de séance. Malgré la pandémie, l'économie chinoise est restée en croissance en 2020 (+2,3%), mais il s'agit de sa pire performance depuis plus de 40 ans.

Au Japon, où le coronavirus continue d'être en forte recrudescence, le Premier ministre Yoshihide Suga, très critiqué pour la lenteur de sa réponse à la pandémie, a promis lundi de rétablir une situation normale "dès que possible".

Du côté des valeurs

ONEWEB DANS L'ORBITE DE SOFTBANK GROUP: l'opérateur de satellites OneWeb a annoncé vendredi avoir levé 400 millions de dollars d'argent frais, dont 350 millions viendraient du géant japonais des investissements technologiques SoftBank Group (-0,17% à 8.503 yens).

OneWeb, qui était en faillite, a été repris en juillet dernier par le gouvernement britannique en consortium avec le conglomérat indien Bharti. SoftBank Group était le premier actionnaire de la société avant son dépôt de bilan.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen montait face au billet vert, à raison d'un dollar pour 103,72 yens vers 07H00 GMT contre 103,85 yens vendredi à 21H00 GMT.

La devise nippone observait la même tendance face à l'euro, lequel valait 125,28 yens contre 125,48 yens en fin de semaine dernière.

L'euro était quasi stable vis-à-vis du dollar à 1,2078 dollar, contre 1,2082 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole continuait à baisser alors que l'ombre de la pandémie plane toujours sur la demande actuelle et future d'or noir.

Vers 06H50 GMT le prix du baril américain de WTI lâchait 0,15% à 52,28 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,31% à 54,93 dollars.

