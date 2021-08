La Bourse de Tokyo finit en baisse, le Covid-19 a de nouveau pesé

La Bourse de Tokyo a fini mercredi en petit repli, malgré les gains de la veille à Wall Street, les investisseurs au Japon restant préoccupés par la cinquième vague record de Covid-19 continuant de faire rage dans le pays.

L'indice vedette Nikkei a perdu 0,21% à 27.584,08 points et l'indice élargi Topix a reculé de 0,5% à 1.921,43 points.

Le niveau des nouvelles infections au Covid-19 au Japon continue d'être très élevé par rapport à ce que le pays avait connu lors des vagues précédentes, surtout dans la région du Grand Tokyo.

La capitale japonaise a notamment enregistré mardi 3.709 nouveaux cas, pas loin de son record de plus de 4.000 cas enregistré en fin de semaine dernière.

En Chine, l'indice Hang Seng de Hong Kong était en bonne hausse (+1,165% vers 06H30 GMT) et les places de Shanghai et Shenzhen étaient aussi bien orientées à la fin des échanges.

Du côté des valeurs

TOYOTA PRUDENT: le géant automobile Toyota (-0,84% à 9.970 yens) a publié mercredi un bénéfice net trimestriel plus que quintuplé sur un an, mais a toutefois laissé ses prévisions de résultats annuels inchangées du fait des nombreuses "incertitudes" qui perdurent pour son activité mondiale, entre le variant Delta, la pénurie des semi-conducteurs et la flambée des cours des matières premières.

HITACHI VA RACHETER DES ACTIFS DE THALES: le titre Hitachi a perdu 0,44% à 6.083 yens. Le conglomérat industriel a annoncé en fin de séance qu'il menait des négociations exclusives avec le français Thales pour lui racheter ses activités de systèmes ferroviaires, une division valorisée 1,66 milliard d'euros.

La finalisation de cette transaction, nécessitant l'aval d'autorités réglementaires dans le monde entier, ne devrait toutefois pas aboutir avant début 2023, a prévenu Hitachi.

SOFTBANK GROUP: le titre du géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group, un poids lourd de l'indice Nikkei, a perdu 1,07% à 6.837 yens.

Selon des informations de presse citant des sources proches du dossier, les autorités britanniques envisageraient de bloquer le rachat géant du fabricant de microprocesseurs Arm à l'américain Nvidia, pour des raisons de sécurité nationale, ou du moins de lancer une enquête approfondie sur l'opération.

SoftBank Group a engagé en septembre 2020 la cession de cette filiale britannique pour 40 milliards de dollars, et une enquête de l'autorité britannique de la Concurrence est en cours depuis avril de cette année.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était quasi stable par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 109,08 yens vers 06H40 GMT contre 109,04 yens mardi à 21H00 GMT.

La devise nippone baissait par rapport à l'euro, qui s'échangeait pour 129,51 yens contre 129,36 yens la veille.

Un euro se négociait pour 1,1871 dollar, contre 1,1864 dollar mardi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, vers 06H30 GMT le prix du baril américain de WTI perdait 0,16% à 70,45 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord était stable (+0,01% à 72,42 dollars).

etb/mac/abx