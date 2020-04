Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Bourse de Tokyo finit en baisse de 2,3% Reuters • 13/04/2020 à 10:39









TOKYO, 13 avril (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse lundi, l'indice Nikkei .N225 cédant 2,3% à 19.043,40 points dans un marché où les inquiétudes relatives à l'impact de l'épidémie de coronavirus sur les résultats des entreprises l'emportent sur le soulagement né de l'accord de réduction de la production pétrolière annoncé ce week-end. Les échanges ont été limités dans un faible volume de 15,3 milliards de dollars, au plus bas depuis près de trois mois et largement lié à l'absence des investisseurs étrangers en ce long week-end de Pâques. L'indice Topix .TOPX , plus large, a cédé 1,7% à 1.405,91 points, et 31 des 33 sous-indices sectoriels de la Bourse de Tokyo ont fini en territoire négatif. Aux valeurs, les actions des entreprises ayant différé la publication de leurs résultats ont été sous pression. Sumitomo Electric Industries 5802.T cède ainsi 3,7%. (Tomo Uetake version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 0.00%