Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Bourse de Tokyo finit en baisse de 0,26% Reuters • 28/07/2020 à 08:34









TOKYO, 28 juillet (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,26% mardi, le rebond lié au secteur des semi-conducteurs porté par la tenue des technologique à Wall Street s'étant effacé en cours de séance. A la clôture, l'indice Nikkei .N225 perd 0,26% à 22.657,38 points et le Topix .TOPX , plus large, cède 0,48% à 1.569,12 points. Mitsubishi Motors 7211.T a été particulièrement malmené après la publication de résultats décevants. Le titre finit sur un recul de plus 12,6%, au plus bas de son histoire. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Bureau de Gdansk Édité par le bureau de Paris)

Valeurs associées MITSUBISHI MOTOR Tradegate -10.75% Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.26%