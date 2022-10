La Bourse de Tokyo finit en baisse avant l'inflation américaine

La Bourse de Tokyo a terminé en repli jeudi, alors que les investisseurs restaient prudents avant la publication des chiffres de l'inflation américaine en septembre, attendus plus tard dans la journée.

L'indice vedette Nikkei a cédé 0,6% à 26.237,42 points et l'indice élargi Topix a baissé de 0,77% à 1.854,61 points.

Comme à Wall Street, qui avait clôturé mercredi en petite baisse, les investisseurs à Tokyo ne voulaient pas prendre de risques avant l'indice des prix à la consommation CPI aux Etats-Unis, qui devrait s'afficher en léger retrait sur un an mais toujours au-dessus de 8% selon les analystes.

A la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng perdait 1,2% vers 06H30 GMT.

Du côté des valeurs

TOSHIBA: le titre Toshiba s'est envolé de 7,38% à 5.512 yens, après avoir déjà gagné 2,3% la veille. Selon des informations de presse, le groupe aurait désigné un consortium de sociétés nippones emmené par le fonds Japan Industrial Partners (JIP) comme candidat "préférentiel" pour son rachat. Selon l'agence de presse Kyodo, ce consortium serait prêt à débourser 2.800 milliards de yens (près de 20 milliards d'euros) pour racheter le conglomérat.

SONY et HONDA: les géants japonais Sony (-0,45% à 9.305 yens) et Honda (+0,97% à 3.226 yens) ont annoncé jeudi prévoir de lancer dès 2026 en Amérique du Nord et au Japon les premiers véhicules électriques produits par leur nouvelle coentreprise, qui seront fabriqués dans une usine de Honda en Amérique du Nord. Ils ont précisé envisager de cibler dans un deuxième temps le marché européen.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar baissait légèrement face au yen, après avoir atteint la veille de nouveaux sommets depuis 24 ans: vers 06H45 GMT le dollar s'échangeait pour 146,82 yens contre 146,91 yens mercredi à la fin des échanges.

L'euro se négociait pour 142,43 yens contre 142,55 yens la veille, et la monnaie européenne pointait à 0,9702 dollar contre 0,9703 dollar mercredi.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain cédait 0,21% à 87,09 dollars vers 06H30 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord stagnait (-0,06% à 92,39 dollars).

etb-mac/nth