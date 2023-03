La Bourse de Tokyo finit en baisse après le détachement des dividendes au Japon

Après avoir été portée la veille par la saison des dividendes de fin d'exercice annuel au Japon, la Bourse de Tokyo a reculé jeudi, des investisseurs ayant vendu certains titres qu'ils avaient achetés spécialement pour cette occasion.

L'indice vedette Nikkei a cédé 0,36% à 27.782,93 points à la clôture et l'indice élargi Topix a perdu 0,61% à 1.983,32 points.

Du fait des raisons techniques liées au détachement des dividendes d'entreprises japonaises bouclant leur exercice financier annuel au 31 mars, la Bourse de Tokyo a été exceptionnellement peu sensible à la confiance retrouvée sur les marchés européens et à Wall Street la veille.

La Bourse de Hong Kong, à l'inverse, évoluait en légère hausse, l'indice Hang Seng progressant de 0,17% vers 06H25 GMT.

Du côté des valeurs

ÉCHEC NUMÉRIQUE POUR MIZUHO: la mégabanque japonaise Mizuho (-1,49% à 1.876 yens) et le réseau social LINE, propriété de Z Holdings (-1,59% à 369,2 yens), ont annoncé jeudi qu'ils renonçaient pour le moment à lancer des services bancaires sur l'application de messagerie, invoquant des difficultés à fournir une offre de bonne qualité et suffisamment sécurisée. Mizuho et LINE travaillaient sur ce projet depuis 2018.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen remontait par rapport au dollar, qui valait 132,50 yens vers 06H30 GMT contre 132,86 yens mercredi à 21H00 GMT.

La devise japonaise s'appréciait aussi face à l'euro, qui se négociait pour 143,60 yens contre 144,08 yens la veille.

La monnaie européenne baissait à peine par rapport au billet vert, à raison d'un euro pour 1,0837 dollar contre 1,0844 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole bougeait peu: le baril de WTI américain prenait 0,14% à 73,06 dollars vers 06H20 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord stagnait (-0,03% à 78,26 dollars).

