La Bourse de Tokyo finit en baisse après la Fed, Hong Kong perd davantage

La Bourse de Tokyo a légèrement reculé jeudi, après avoir digéré les annonces de la veille de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a ralenti le rythme de ses hausses de taux comme prévu mais s'est affichée moins optimiste.

L'indice vedette Nikkei a perdu 0,37% à 28.051,70 points à la clôture et l'indice élargi Topix a cédé 0,18% à 1.973,90 points.

Les pertes étaient plus sévères à la Bourse de Hong Kong (-1,43% après 07H00 GMT), démoralisée par la Fed mais aussi par la chute des ventes au détail en Chine en novembre, plus sévère que prévu (-5,9% sur un an).

La Fed a relevé mercredi son principal taux directeur d'un demi-point de pourcentage, après l'avoir augmenté de trois-quarts de point les quatre fois précédentes, pour maîtriser la plus forte inflation aux Etats-Unis depuis 40 ans.

La hausse des prix a montré récemment "un ralentissement bienvenu" mais "il faudra nettement plus de preuves" pour confirmer cette tendance, a prévenu le président de la Fed Jerome Powell.

La Banque centrale va donc continuer son resserrement monétaire, se montrant un peu moins optimiste sur l'évolution de l'inflation américaine l'an prochain et nettement plus pessimiste qu'avant sur la croissance du PIB national.

Du côté des valeurs

TECH: des valeurs technologiques japonaises ont accusé le coup de la confirmation d'un resserrement monétaire prolongé de la Fed. Sony a par exemple reculé de 0,94% à 11.045 yens et le groupe d'automation industrielle Keyence a lâché 1,82% à 56.340 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar montait un peu par rapport au yen, à raison d'un dollar pour 135,69 yens vers 07H00 GMT contre 135,48 yens mercredi à 21H00 GMT.

L'euro lui faiblissait à 144,55 yens contre 144,72 yens la veille, et descendait à 1,0653 dollar contre 1,0682 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, qui avait grimpé jusqu'à présent depuis le début de la semaine, le baril de WTI américain perdait 0,88% à 76,60 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 0,73% à 82,10 dollars.

