La Bourse de Tokyo finit de nouveau en petit repli

Après avoir démarré la séance en rebond, la Bourse de Tokyo a de nouveau terminé jeudi légèrement dans le rouge, comme la veille, les investisseurs restant prudents alors que certains craignent que le marché soit actuellement en surchauffe.

L'indice Nikkei des 225 valeurs japonaises vedettes a perdu 0,19% à 30.236,09 points et l'indice élargi a cédé 1% à 1.941,91 points.

Le Nikkei avait pourtant bien démarré la séance, remis en selle par le nouveau record de l'indice Dow Jones la veille à New York et des indicateurs américains positifs.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng perdait plus de 1,1% dans l'après-midi. L'indice composite de Shenzhen était lui aussi dans le rouge en fin de séance, mais celui de Shanghai était bien orienté, alors que les marchés de Chine continentale ont rouvert jeudi après les congés du Nouvel An chinois.

Du côté des valeurs

UN NOUVEAU CHEF POUR HONDA? Selon plusieurs médias, le conseil d'administration du constructeur automobile Honda (-1,16% à 3.052 yens) devrait désigner vendredi Toshihiro Mibe nouveau PDG du groupe, en remplacement de Takahiro Hachigo, en poste depuis 2015.

Interrogée par l'AFP, une porte-parole de Honda n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet.

Agé de 59 ans, M. Mibe est le patron de la recherche-développement de Honda depuis 2019 et l'un des grands artisans de l'évolution du groupe vers les véhicules électrifiés, connectés et autonomes.

TOSHIBA BATAILLE AVEC DES ACTIONNAIRES: le titre de Toshiba a reculé de 1,22% à 3.620 yens. Alors qu'il a récemment annoncé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire le 18 mars comme l'exigeaient plusieurs fonds activistes à son capital, le conglomérat industriel a toutefois invité mardi ses actionnaires à ne pas approuver leurs résolutions.

Le fonds singapourien Effissimo veut une enquête externe pour faire la lumière sur des irrégularités lors de la dernière assemblée générale ordinaire de Toshiba en juillet 2020. Mais le groupe, qui a mené sa propre enquête interne, continue de considérer que cette affaire est close.

Un autre de ses actionnaires, Farallon Capital, réclame de son côté un vote spécial pour approuver et encadrer la nouvelle stratégie de croissance à moyen terme de Toshiba. Mais le groupe a jugé mardi "irraisonnable" cette proposition et estime avoir déjà expliqué correctement et à temps sa nouvelle feuille de route.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen bougeait à peine face au dollar, lequel valait 105,91 yens vers 06H40 GMT contre 105,87 yens mercredi à 21H00 GMT.

La devise japonaise reculait un peu vis-à-vis de l'euro, qui s'échangeait pour 127,54 yens contre 127,44 yens la veille.

La monnaie européenne se négociait pour 1,2043 dollar, contre 1,2038 dollar mercredi.

Sur le marché du pétrole, le prix du baril américain de WTI continuait de grimper (+0,96% à 61,73 dollars), surfant toujours sur les perturbations de l'offre américaine provoquée par la vague de froid historique aux Etats-Unis.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord bondissait de 2,81% à 65,13 dollars vers 06H30 GMT.

