La Bourse de Tokyo finit dans le vert, rassurée sur l'inflation américaine

La Bourse de Tokyo a terminé jeudi en hausse, rassurée par l'inflation américaine et dans l'attente d'une réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) plus tard dans la journée.

L'indice vedette Nikkei a gagné 0,6% à 29.211,64 points et l'indice élargi Topix a pris 0,27% à 1.924,92 points.

L'inflation aux Etats-Unis a certes accéléré en février mais pas autant que ce que redoutaient les marchés, ce qui a procuré "un certain soulagement" chez les investisseurs à Tokyo, a commenté Takashi Ito, stratégiste chez Nomura Securities.

Le marché d'actions japonais attendait aussi de trouver dans la BCE des indices de l'attitude la semaine prochaine de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque du Japon (BoJ) vis-à-vis de la montée des taux obligataires.

Aux Etats-Unis, sans surprise, le plan de relance massif du président Joe Biden a été adopté mercredi par le Congrès, un coup de pouce bienvenu d'une part pour la croissance américaine, mais qui nourrit d'autre part les craintes inflationnistes.

En Chine, l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong gagnait plus de 1% vers 06H20 GMT et les indices composites de Shanghai et Shenzhen prenaient tous deux plus de 1,7%.

Du côté des valeurs

NISSAN ET MITSUBISHI MOTORS: Nissan s'est apprécié de 1,02% à 610,8 yens. Dans un entretien à la chaîne américaine CNBC mercredi, son directeur opérationnel Ashwani Gupta a affirmé que le constructeur automobile était en bonne voie pour atteindre les objectifs de son plan stratégique avec un an d'avance, soit en 2023.

En revanche Mitsubishi Motors, le troisième membre de l'Alliance Renault-Nissan, a lâché 1,76% à 333 yens. Le groupe a confirmé la veille qu'il allait confier à Renault la production de deux véhicules destinés à être commercialisés dans certains pays européens à partir de 2023.

SOFTBANK GROUP DOPÉ PAR COUPANG: le titre SoftBank a progressé de 1,67% à 10.290 yens, alors que Coupang, géant sud-coréen du e-commerce dont le groupe japonais est le principal actionnaire, a fixé à 35 dollars le prix unitaire des 130 millions d'actions qu'il compte émettre lors de son introduction en Bourse jeudi à Wall Street, la plus importante pour un groupe asiatique depuis celle du chinois Alibaba en 2014.

Ce prix est légèrement supérieur à la dernière fourchette de prévisions de Coupang, signalant une forte demande de la part des investisseurs et augurant un succès probable de sa première journée de cotation.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait face au dollar, lequel valait 108,76 yens vers 06H30 GMT contre 108,38 yens mercredi à 21H00 GMT.

La devise japonaise reculait aussi par rapport à l'euro, qui s'échangeait pour 129,67 yens contre 129,29 yens la veille.

La monnaie européenne cédait un peu de terrain face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,1922 dollar contre 1,1929 dollar mercredi.

Le marché du pétrole était bien orienté: après 06H20 GMT le cours du baril américain de WTI gagnait 0,62% à 64,84 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 1,16% à 68,30 dollars.

etb/mac/sr