La Bourse de Tokyo finit dans le vert pour une 4ème séance d'affilée

Après un départ hésitant, la Bourse de Tokyo a terminé en légère hausse mercredi pour la quatrième séance d'affilée, alors que les investisseurs se tournaient vers les prochaines annonces de résultats de grandes entreprises nippones.

L'indice Nikkei des 225 principales valeurs japonaises, qui a retrouvé cette semaine ses plus hauts niveaux depuis la mi-décembre, a gagné 0,35% à 27.395,01 points, au plus haut depuis le 16 décembre. L'indice élargi Topix a progressé de 0,39% à 1.980,69 points.

La place tokyoïte a été dominée par les prises de bénéfices en matinée, avant d'être portée en deuxième partie de séance par les achats de contrats à terme sur les indices boursiers.

La Bourse de Hong Kong était fermée jusqu'à jeudi en raison des congés du Nouvel An chinois.

Du côté des valeurs

ELLIOTT IMPRIME SA MARQUE SUR DNP: le titre du géant japonais de l'impression Dai Nippon Printing (DNP) s'est envolé de 14,81% à 3.000 yens après des informations du Financial Times selon lesquelles le fonds d'investissement activiste Elliott - également actionnaire de SoftBank Group et Toshiba - aurait augmenté sa participation au capital de DNP à près de 5%, en devenant ainsi le troisième actionnaire. DNP est également présent dans des secteurs technologiques, en fournissant des composants pour batteries de véhicules électriques et écrans de smartphones.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen refluait modestement face au dollar, à 130,43 yens pour un dollar vers 07H00 GMT contre 130,17 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne progressait par rapport à la devise japonaise, à raison d'un euro pour 142,24 yens contre 141,71 yens la veille.

L'euro se négociait pour 1,0905 dollar contre 1,0887 dollar mardi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était dans le vert: vers 06H55 GMT le prix du baril de WTI américain gagnait 0,36% à 80,42 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord 0,53% à 86,59 dollars.

