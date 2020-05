La Bourse de Tokyo finit dans le vert, nouveau plan d'aide géant en vue au Japon

La Bourse de Tokyo a terminé dans le vert mercredi pour une troisième séance d'affilée, visiblement rassurée par l'adoption prochaine d'un nouveau budget extraordinaire au Japon qui viendrait doubler les aides pour l'économie prévues par le gouvernement.

Après avoir hésité en matinée, l'indice vedette Nikkei a terminé sur une progression de 0,7% à 21.419,23 points, tandis que l'indice élargi Topix a pris 0,96% à 1.549,47 points.

L'indice Dow Jones de la Bourse de New York avait terminé mardi en forte hausse, surfant sur les signes de reprise économique aux Etats-Unis, en Europe et en Asie, même si certains pays émergents sont toujours très touchés par le coronavirus, notamment le Brésil.

Et les tensions entre la Chine et les Etats-Unis, les deux principaux partenaires commerciaux du Japon, restent élevées: le président américain Donald Trump a promis une riposte imminente si la Chine adoptait son projet de loi sécuritaire pour Hong Kong, très controversé.

Mais ces risques n'ont pas pesé lourd mercredi. "Il y a une sorte d'euphorie de court terme sur les marchés", a observé Ayako Sera, stratégiste chez Sumitomo Mitsui Trust Bank.

Le gouvernement japonais devait adopter mercredi un nouveau budget extraordinaire d'environ 32.000 milliards de yens (271,5 milliards d'euros).

Ce qui permettrait in fine de doubler le total des mesures de soutien à l'économie japonaise, à quelque 230.000 milliards de yens, soit environ 40% du produit intérieur brut (PIB) du pays, a vanté le Premier ministre Shinzo Abe.

Du côté des valeurs

La finance, la distribution d'électricité et de gaz ainsi que l'industrie ont été les secteurs les plus en vue mercredi sur l'indice Nikkei. A l'inverse, l'immobilier et certaines valeurs pétrolières ont fini dans le rouge.

NOUVELLE STRATÉGIE POUR RENAULT-NISSAN: l'alliance automobile Renault-Nissan-Mitsubishi Motors devait présenter mercredi à partir de 07H00 GMT sa nouvelle stratégie mondiale, alors que ses trois membres sont durement touchés par la crise du coronavirus. L'action de Nissan, dont les résultats 2019/20 et le propre plan de redressement sont attendus jeudi, a gagné 5,33% à 414,8 yens, tandis que le titre Mitsubishi Motors s'est apprécié de 5,37% à 314 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 107,56 yens vers 06H45 GMT, contre 107,54 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise s'appréciait en revanche face à l'euro, qui valait 117,83 yens contre 118,10 yens la veille.

La monnaie européenne reculait aussi face au dollar, un euro s'échangeant pour 1,0954 dollar, contre 1,0982 dollar mardi.

Soutenu la veille par le repli dans la production d'or noir dans le monde, le marché du pétrole repartait en baisse mercredi: vers 06H40 GMT le prix du baril de brut américain WTI reculait de 1,72% à 33,76 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 1,69% à 35,56 dollars.

els/etb/sl