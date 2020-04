La Bourse de Tokyo finit dans le rouge pour une 4e séance d'affilée

La Bourse de Tokyo a subi jeudi une quatrième séance consécutive de baisse, dans le sillage d'un nouveau plongeon de Wall Street la veille et sur fond d'inquiétudes de plus en plus vives sur la propagation du Covid-19 au Japon.

L'indice vedette Nikkei a terminé la séance sur une baisse de 1,37% à 17.818,72 points, après avoir déjà lâché 4,5% la veille. L'indice élargi Topix a perdu 1,57% à 1.329,87 points.

"Les inquiétudes montent à mesure que le nombre de cas de personnes infectées augmente au Japon, comme aux Etats-Unis ou en Europe", a résumé dans une note Masayuki Kubota, stratégiste en chef chez Rakuten Securities.

Jusqu'à récemment le Japon était considéré comme un pays ayant endigué avec succès la pandémie, mais la récente accélération des cas d'infection "a provoqué de sérieuses inquiétudes", a rappelé M. Kubota, pour qui "seule la Banque du Japon a massivement acheté cette semaine" sur le marché tokyoïte.

La Bourse de New York, dont la clôture donne souvent le "la" à Tokyo le lendemain, avait par ailleurs terminé jeudi en forte baisse, alors que la propagation de la pandémie s'accélère aux Etats-Unis, qui compte désormais plus de 5.000 décès provoqués par le Covid-19.

Du côté des valeurs

La quasi-totalité des secteurs d'activité sur le Nikkei ont terminé en recul, en particulier l'immobilier, les matériaux et les nouvelles technologies.

SOFTBANK GROUP MET LE HOLÀ SUR WEWORK: le titre SoftBank Group a grimpé de 2,53% à 3.768 yens. Le groupe a confirmé jeudi en cours de séance avoir renoncé à racheter pour 3 milliards de dollars d'actions supplémentaires du géant américain des bureaux partagés WeWork, en raison de diverses conditions non satisfaites pour mener à bien cette opération.

Cette transaction faisait partie d'un large plan de sauvetage de WeWork annoncé par SoftBank Group en octobre dernier. Le groupe japonais reste toutefois "pleinement engagé dans la réussite de WeWork" et l'abandon de cette opération n'aura "pas d'impact" sur l'activité et la stratégie du groupe américain, a-t-il encore assuré.

Vif rebond du pétrole

Les cours du pétrole ont fortement rebondi jeudi en Asie, et accéléraient encore leurs gains au début des échanges en Europe, portés par les espoirs d'une intervention de Washington pour mettre fin à la guerre des prix de l'or noir entre l'Arabie saoudite et la Russie.

Vers 07H00 GMT le baril de brut américain WTI gagnait ainsi 10,49% à 22,44 dollars tandis que le baril de Brent de la mer du Nord s'envolait de 12,29% à 27,78 dollars.

Du côté des devises, le yen était en léger recul face au dollar vers 07H00 GMT, à raison d'un dollar pour 107,30 yens, contre 107,17 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise était quasi stable face à l'euro, qui s'échangeait pour 117,40 yen contre 117,49 yen la veille.

La monnaie européenne poursuivait pour sa part sa baisse face au dollar, à raison d'un euro pour 1,0940 dollar contre 1,0964 dollar mercredi à 21H00 GMT.

