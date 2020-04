La Bourse de Tokyo finit dans le rouge, plombée par des indices américains

La Bourse de Tokyo a clôturé jeudi dans le rouge pour une deuxième séance d'affilée, affectée par le plongeon d'indicateurs économiques américains accusant la pandémie de Covid-19, qui avait déjà fait déraper Wall Street la veille.

L'indice vedette Nikkei a terminé en retrait de 1,33% à 19.290,20 points, alors que l'indice élargi Topix a abandonné 0,82% à 1.422,24 points.

Wall Street avait clôturé mercredi en forte baisse, ébranlée par des indicateurs américains donnant la mesure du désastre économique aux Etats-Unis, avec une dégringolade des ventes de détail en mars et surtout le plus important repli mensuel de la production industrielle du pays depuis 1946.

Le moral des investisseurs à Tokyo "a été heurté par les chiffres choquants" de la chute de l'économie américaine, a commenté auprès de l'AFP l'analyste de Daiwa Securities Eiji Kinouchi.

"Une période de panique (boursière, NDLR) semblait avoir pris fin, mais les incertitudes autour du coronavirus font que les investisseurs sont toujours nerveux", a-t-il ajouté.

Du côté des valeurs

La quasi totalité des secteurs d'activité sur le Nikkei ont reculé jeudi, à l'exception notamment des télécoms, qui ont le vent en poupe en ces temps de confinement et de télétravail. L'immobilier, les matériaux et l'industrie ont subi les déclins les plus notables.

AUTOMOBILE EN PANNE: les titres des constructeurs automobiles nippons ont particulièrement été heurtés par les mauvais indicateurs aux Etats-Unis, un marché où ils sont pour la plupart très présents. Toyota a lâché 2,02% à 6.602 yens, Honda 3,84% à 2.280 yens et Nissan 4,06% à 354,2 yens.

NOUVEAU REVERS POUR ANA HOLDINGS: l'action de la compagnie aérienne japonaise ANA Holdings a cédé 1,42% à 2.425,5 points, après le retrait du projet d'introduction en Bourse de Skymark Airlines, autre compagnie aérienne nippone dont ANA est un important actionnaire.

La décision de Skymark n'a toutefois guère surpris le marché, le secteur aérien étant l'un des plus touchés par la crise liée au coronavirus. Par ailleurs la valeur de l'action ANA a déjà fondu de plus de 30% depuis le début de l'année.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était en recul face au dollar, à raison d'un dollar pour 107,75 yens vers 06H40 GMT contre 107,46 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise se dépréciait aussi par rapport à l'euro, qui s'échangeait pour 117,42 yens contre 117,24 yens la veille.

La monnaie européenne fléchissait face au dollar, à raison d'un euro pour 1,0897 dollar vers 06H40 GMT contre 1,0910 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole peinait à se remettre d'une nouvelle déroute subie la veille, liée à la hausse spectaculaire des réserves de brut aux Etats-Unis et aux dernières prévisions de chute de la demande mondiale par l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Vers 06H30 GMT le prix du baril de brut américain WTI remontait à peine de 0,1% à 19,89 dollars, tandis que celui du baril de Brent de la mer du Nord gagnait 0,25% à 27,76 dollars.

