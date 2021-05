La Bourse de Tokyo finit à son plus bas depuis début janvier

La Bourse de Tokyo a chuté jeudi pour une troisième séance d'affilée, tombant à son plus bas niveau depuis début janvier, après l'accélération supérieure aux attentes de l'inflation américaine en avril et un nouveau plongeon de Wall Street la veille.

L'indice vedette Nikkei a lâché 2,49% à 27.448,01 points (-699,50 points), au plus bas depuis le 6 janvier. Sur les trois dernières séances, le Nikkei s'est effondré au total de 7%.

L'indice élargi Topix a quant à lui terminé jeudi en repli de 1,54% à 1.849,04 points.

L'accélération de l'inflation aux Etats-Unis et la hausse des prix des matières premières a renforcé les craintes d'investisseurs d'une surchauffe de l'économie américaine, susceptible d'entraîner plus tôt que prévu un relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui pénaliserait notamment les valeurs technologiques, très gourmandes en capitaux.

"Nous devons intégrer un environnement de taux plus normal, un environnement inflationniste plus normal", a commenté Ken Peng, responsable de la stratégie d'investissement d'une branche asiatique de Citigroup.

Ces ajustements "pourraient durer plus longtemps" que prévu, a ajouté M. Peng, cité par l'agence Bloomberg.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng cédait 1,45% après 06H00 GMT, et les indices composites de Shanghai et Shenzhen étaient eux aussi dans le rouge.

Du côté des valeurs

SOFTBANK N'A PAS FAIT ILLUSION: le titre SoftBank Group a dévissé de 7,76% à 8.467 yens. Investisseurs et analystes continuent de douter sérieusement de la solidité du modèle d'activité du groupe, bien qu'il ait publié mercredi un bénéfice net annuel record de 4.988 milliards de yens (37,8 milliards d'euros), du jamais vu pour une entreprise nippone.

Car une part toujours plus croissante des gains de SoftBank Group dépend de la dynamique des marchés financiers et tout particulièrement des valeurs technologiques, lesquelles boivent la tasse actuellement.

"NEC MOINS ULTRA": l'action du groupe japonais de services informatiques et technologiques NEC s'est effondré de 14,04% et 5.140 yens, sa pire perte sur une seule séance depuis des années. Les prévisions de bénéfices du groupe pour son nouvel exercice 2021/22, présentées mercredi après la clôture de Tokyo, sont ressorties très inférieures aux attentes du marché.

SEVEN & i HOLDINGS GRIMPE: le géant japonais de la distribution Seven & i Holdings a nettement grimpé jeudi (+4,96% à 4.820 yens), à rebours de la tendance générale sur le Nikkei. En cause, une prise de participation de 4,3% de son capital pour environ 174,5 milliards de yens (1,3 milliard d'euros) par le fonds activiste américain ValueAct, rapportée par plusieurs médias. Sollicité par l'AFP, ValueAct n'était pas disponible dans l'immédiat pour confirmer ces informations.

Un tel actionnaire, déjà présent au capital d'autres entreprises japonaises (Olympus, Nintendo), pourrait mettre plus de pression sur Seven & i Holdings pour améliorer sa rentabilité.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen remontait un peu face au dollar vers 06H45 GMT, à raison d'un dollar pour 109,58 yens contre 109,67 yens mercredi à 21H00 GMT.

La devise nippone baissait en revanche face à l'euro, qui valait 132,50 yens contre 132,40 yens la veille.

La monnaie européenne regagnait du terrain face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,2094 dollar, contre 1,2072 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Les cours du pétrole étaient en net repli. Vers 06H40 GMT le prix du baril de brut américain WTI perdait 1,24% à 65,26 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord reculait de 1,17% à 68,51 dollars.

