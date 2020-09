La Bourse de Tokyo finit à l'équilibre, pénalisée par le yen

La Bourse de Tokyo a stagné mardi après ses gains élevés de la veille, une séance en demi-teinte à Wall Street et un yen repartant à la hausse face au dollar, un mouvement de change négatif pour les valeurs nippones exportatrices.

L'indice vedette Nikkei a clôturé presque à l'équilibre parfait (-0,01% à 23.138,07 points) après avoir gagné plus de 1% lundi, tandis que l'indice élargi Topix a cédé 0,15% à 1.615,81 points.

Les investisseurs au Japon continuaient par ailleurs de suivre le feuilleton de la succession du Premier ministre Shinzo Abe, qui a annoncé vendredi dernier son intention de quitter son poste de Premier ministre pour raisons de santé.

La formation politique dont M. Abe était jusqu'à présent le chef, le Parti libéral-démocrate (PLD), devrait procéder à une élection interne décisive le 14 septembre, ont affirmé mardi les médias locaux.

En attendant de confirmer cette date, le PLD s'est mis d'accord mardi sur un mode de scrutin réduit, limité aux seuls parlementaires et délégués régionaux du parti, invoquant l'urgence de la situation.

Ce format électoral devrait favoriser Yoshihide Suga, 71 ans, fidèle bras droit de M. Abe qui selon les médias nippons aurait rallié plusieurs importantes factions du PLD à sa candidature, pas encore officialisée pour le moment.

Du côté des valeurs

CESSION EN VUE POUR JAPAN POST: le géant postal japonais en crise Japan Post a perdu 0,77% à 777,6 yens. Les spéculations sur la probable cession de sa filiale australienne de logistique Toll sont reparties de plus belle: selon des informations de presse, le groupe a désormais engagé des banques d'affaires pour le conseiller sur ce dossier douloureux.

Japan Post avait racheté Toll en 2015 pour environ 620 milliards de yens (4,6 milliards d'euros à l'époque) dans l'espoir de s'imposer à terme comme un géant mondial de la logistique. Mais ce rêve ne s'est jamais concrétisé et il est même devenu encore plus coûteux, ayant conduit Japan Post à passer d'énormes dépréciations et à restructurer Toll, dont les difficultés se sont encore accrues avec la pandémie.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était en hausse mardi face au dollar, après s'être déjà nettement apprécié vendredi dans la foulée de l'annonce surprise de la démission de M. Abe, génératrice d'incertitudes pour les marchés financiers.

Après 06H30 GMT un dollar s'échangeait pour 105,75 yens, contre 105,91 yens lundi à 21H00 GMT.

L'euro grimpait en revanche face à la monnaie japonaise, à raison d'un euro pour 126,71 yens contre 126,41 yens la veille.

La monnaie européenne progressait également face au billet vert: un euro valait 1,1982 dollar contre 1,1936 dollar lundi.

Le pétrole était bien orienté: vers 06H25 GMT le prix du baril de brut américain WTI gagnait 1,01% à 43,04 dollars et celui du baril de Brent londonien prenait 1,08% à 45,77 dollars.

etbetr