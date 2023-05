La Bourse de Tokyo file vers une 9ème séance de hausse d'affilée

Jusqu'où ira-t-elle? La Bourse de Tokyo se dirigeait mardi vers une neuvième séance de hausse consécutive, semblant toujours immunisée pour l'instant contre les négociations tendues aux Etats-Unis sur le relèvement du plafond de la dette américaine.

L'indice vedette Nikkei gagnait 0,8% à 31.334,28 points vers 01H20 GMT et l'indice élargi Topix avançait de 0,54% à 2.187,60 points.

La Bourse de Tokyo a retrouvé depuis la semaine dernière ses plus hauts niveaux depuis août 1990, profitant de divers facteurs positifs dont la faiblesse persistante du yen et un regain d'intérêt d'investisseurs étrangers pour les valeurs nippones.

Une rencontre lundi entre le président américain Joe Biden et le chef républicain Kevin McCarthy n'a pas permis de trouver un accord pour relever le plafond de la dette américaine, pourtant nécessaire pour éviter une situation de défaut de paiement des Etats-Unis dès début juin.

Ce suspense pèse notamment sur Wall Street, qui a fini lundi en ordre dispersé.

SoftBank Group vend Fortress

SoftBank Group (+0,05% à 5.221 yens) va vendre le fonds d'investissement new-yorkais Fortress à Mudabala, le fonds souverain d'Abou Dhabi, pour un montant non dévoilé mais qui d'après l'agence Bloomberg pourrait valoriser Fortress à hauteur de quelque deux milliards de dollars.

SoftBank avait acquis Fortress en 2017, et Mudabala était déjà un actionnaire minoritaire de ce fonds à hauteur de près de 10%. Fortress gère actuellement quelque 46 milliards de dollars d'actifs dans le monde pour le compte de plus de 1.900 investisseurs institutionnels et privés. La cession à Mudabala devrait être finalisée au premier trimestre 2024, selon un communiqué publié lundi.

Du côté des devises et du pétrole

Le cours dollar/yen était quasi stable, un dollar s'échangeant pour 138,64 yens vers 01H15 GMT contre 138,60 yens lundi à 21H00 GMT.

Le cours euro/yen était parfaitement inchangé à un euro pour 149,86 yens. Et la monnaie européenne valait 1,0808 dollar contre 1,0813 dollar lundi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était en hausse: vers 01H10 GMT le baril de WTI américain prenait 0,4% à 72,34 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord avançait de 0,34% à 76,25 dollars.

etb/juf