La Bourse de Tokyo est restée prudente face à la progression du virus

La Bourse de Tokyo a clôturé en léger recul vendredi, lestée par la morosité de Wall Street la veille, des indicateurs économiques américains mitigés et une nouvelle poussée record du Covid-19 aux Etats-Unis ainsi que dans la capitale japonaise.

L'indice vedette Nikkei a cédé 0,32% à 22.696,42 points sur la séance, mais a néanmoins progressé de 1,8% sur l'ensemble de la semaine écoulée. L'indice élargi Topix a perdu vendredi 0,33% à 1.573,85 points.

"Les inquiétudes concernant l'augmentation des infections de coronavirus et son impact sur l'économie nationale" ont une nouvelle fois pesé sur les échanges, selon une note de Mizuho Securities.

La région de Tokyo a annoncé vendredi avoir enregistré 293 nouveaux cas quotidiens de Covid-19, un nouveau record sur 24 heures depuis le début de la crise sanitaire.

Des records de contaminations aux Etats-Unis, combinés à des indicateurs économiques américains mitigés publiés la veille, ont aussi freiné la Bourse de Tokyo.

Du côté des valeurs

Les valeurs nippones des secteurs des transports et du tourisme ont souffert après la décision du gouvernement de réduire un programme d'aides visant à promouvoir le tourisme intérieur au Japon cet été, en raison de la recrudescence du Covid-19 dans le pays.

La région de Tokyo, la plus touchée par la pandémie dans l'archipel, va être exclue de ce dispositif. Le voyagiste HIS a ainsi perdu 2,53% à 1.616 yens, la compagnie aérienne Japan Airlines 2,34% à 1.981 yens et sa rivale ANA Holdings 3,63% à 2.477,5 yens. Les titres des compagnies ferroviaires du pays ont aussi fini dans le rouge.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait légèrement face au dollar vers 06H50 GMT, à raison d'un dollar pour 107,18 yens contre 107,27 yens la veille à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise progressait aussi modérément face à l'euro, qui valait 122,01 yens contre 122,11 yens la veille.

L'euro était stable vis-à-vis du dollar, à raison d'un euro pour 1,1384 dollar comme jeudi à 21H00 GMT.

Les cours du pétrole étaient en petit repli: vers 08H45 GMT le prix du baril de brut américain WTI reculait de 0,1% à 40,71 dollars et celui du baril de Brent londonien perdait 0,25% à 43,26 dollars.

