La Bourse de Tokyo est restée optimiste avant la saison des résultats

La Bourse de Tokyo a continué de grimper mardi, s'étant montrée optimiste avant de voir la saison des résultats trimestriels entrer dans le vif du sujet, tout en ralentissant le rythme par rapport à la veille en attendant la Fed.

L'indice vedette Nikkei, qui avait gagné plus de 1% la veille, a encore pris 0,49% pour clôturer à 27.970,22 points. L'indice élargi Topix a progressé de 0,64% à 1.938,04 points.

Wall Street avait terminé lundi sur des gains très modestes, reflétant la prudence des investisseurs à New York avant une réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) mardi et mercredi et une nouvelle salve de résultats d'entreprises.

Au Japon, "les investisseurs s'attendent à une reprise du cycle économique et des résultats d'entreprises", a commenté Ryuta Otsuka, stratégiste chez Toyo Securities cité par l'agence Bloomberg.

Une attitude attentiste devrait toutefois "graduellement émerger" à Tokyo avant la réunion de la Fed, a tempéré Mizuho Securities dans une note.

En Chine, les Bourses continuaient de faire grise mine, toujours secouées par les mesures annoncées par le gouvernement pour encadrer davantage le vaste secteur éducatif privé chinois, une énorme industrie dans le pays.

L'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong perdait encore 2,5% après 06H00 GMT, après avoir chuté de plus de 4% la veille. Shanghai et Shenzhen demeuraient aussi dans le rouge.

Du côté des valeurs

RAKUTEN DÉGRADÉ: le titre du géant japonais de services en ligne Rakuten a sombré de 7,31% à 1.217 yens. L'agence de notation Standard and Poor's (SP) a abaissé d'un cran lundi la note de sa dette à long terme, passée de "BBB-" à "BB+" associée en outre à une perspective "négative". Cette dégradation fait ainsi entrer Rakuten dans la catégorie des investissements spéculatifs selon l'échelle de SP.

"Nous nous attendons à ce que la position financière de Rakuten se détériore substantiellement", comme le groupe devrait avoir essentiellement recours à l'emprunt pour se refinancer en 2022, a justifié l'agence de notation dans un communiqué.

Les très lourds investissements de Rakuten dans sa nouvelle activité de téléphonie mobile ont déjà gonflé sa dette et ce segment risque d'être encore un boulet pour la rentabilité du groupe en 2022, a encore estimé SP.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen montait face au dollar, à raison d'un dollar pour 110,17 yens après 06H00 GMT contre 110,39 yens lundi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise s'appréciait aussi par rapport à l'euro, qui valait 129,97 yens contre 130,29 yens la veille.

Un euro s'échangeait pour 1,1797 dollar, contre 1,1803 dollar lundi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était en hausse. Vers 06H00 GMT le prix du baril de WTI américain gagnait 0,38% à 72,18 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,54% à 74,90 dollars.

