La Bourse de Tokyo entame la semaine en hausse

La Bourse de Tokyo ouvrait la semaine en hausse lundi, profitant de la levée attendue de l'état d'urgence dans la capitale nippone mais également des signes encourageants de reprise progressive de l'activité, en particulier en Europe.

L'indice Nikkei des valeurs vedettes s'appréciait de 1,21% à l'ouverture, à 20.635,12 points, alors que l'indice élargi Topix prenait 1,14% à 1.494,66 points.

Les investisseurs semblaient ainsi soulagés de la fin annoncée de l'état d'urgence dans l'archipel, encore en application uniquement à Tokyo et dans les préfectures avoisinantes ainsi que sur l'île de Hokkaido, qui devrait être confirmée ce lundi par le gouvernement.

Vendredi, la Banque du Japon (BoJ) a par ailleurs annoncé un nouveau programme de prêts à destination des entreprises afin de les aider à affronter la crise, portant les mesures prises par l'institution depuis le début de la crise pour soutenir l'économie nippone à un total de 75.000 milliards de yens (près de 640 milliards d'euros).

"Le marché reste malgré tout tiraillé entre d'un côté la crainte de la seconde vague et des tensions entre la Chine et les Etats-Unis et de l'autre les attentes de la levée de l'état d'urgence qui fera repartir les activités économiques", a expliqué Hideyuki Ishiguro, analyste en chef pour Daiwa Securities, dans un commentaire.

Du côté des valeurs

L'ensemble des secteurs présents au Nikkei progressaient en début de séance mais l'immobilier, les produits de consommation courante et l'industrie tiraient particulièrement leur épingle du jeu.

NISSAN S'IMPOSE UNE NOUVELLE CURE: Les rumeurs de suppression de plusieurs milliers de postes supplémentaires, que le constructeur automobile devrait dévoiler jeudi, ont reçu un accueil favorable de la part des marchés lundi, le titre s'appréciant de 1,29% à 377,80 yens.

Le groupe, qui avait déjà annoncé l'été dernier son intention de supprimer 10% de ses effectifs mondiaux pourrait porter son effort à 15% pour faire face à la sévère aggravation de sa situation avec la crise provoquée par la pandémie de Covid-19.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY NE DECOLLE PAS: Le groupe industriel japonais pourrait de nouveau reporter le lancement de son projet d'avion commercial SpaceJet et réduire de moitié les effectifs de sa branche aéronautique, selon la presse japonaise. Si son appareil ne prend toujours pas les airs, son titre prenait lui de la hauteur, progressant de 1,28% à 2.620 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était en légère baisse face au dollar, à 00H40 GMT, un dollar s'échangeant pour 107,71 yens, contre 107,64 yens vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise reculait également légèrement face à l'euro, qui valait 117,48 yens contre 117,34 yens en fin de semaine précédente.

La monnaie européenne progressait pour sa part un peu face au dollar, un euro s'échangeant pour 1,0907 dollar, contre 1,0901 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était de son côté quasi stable en ce début de semaine, vers 00H30 GMT le prix du baril de brut américain WTI perdait 0,09% à 33,22 dollars et celui du baril de Brent londonien reculait de 0,48% à 34,96 dollars.

els/am