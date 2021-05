La Bourse de Tokyo encore portée par des espoirs d'une vaccination plus rapide au Japon

La Bourse de Tokyo a terminé en légère hausse lundi, sa troisième séance consécutive dans le vert, soutenue par l'ouverture lundi de premiers vaccinodromes au Japon, suscitant ainsi l'espoir d'une reprise économique plus rapide que prévue.

L'indice vedette Nikkei a progressé de 0,17% à 28.364,61 points et l'indice élargi Topix de 0,44% à 1.913,04 points.

L'ouverture de deux centres de vaccination de masse à Tokyo et Osaka (ouest) "est une nouvelle positive car les investisseurs étaient inquiets de la lenteur de la campagne de vaccination au Japon", a déclaré Toshikazu Horiuchi de IwaiCosmo Securities à l'AFP.

A peine 2% de la population du pays a reçu jusqu'à présent les deux doses du vaccin de Pfizer/BioNTech.

Les gains à Tokyo risquent cependant de rester limités dans les prochains jours, les médias locaux évoquant une possible prolongation au-delà du 31 mai de l'état d'urgence actuellement en place dans dix départements japonais face à la quatrième vague d'infections au Covid-19 que subit le pays.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng lâchait 0,26% après 07H00 GMT. Les indices composites de Shanghai et Shenzhen ont quant à eux clôturé en hausse.

Du côté des valeurs

MAUVAISES RENCONTRES: l'action de l'entreprise nippone Net Marketing Co., qui gère l'application de rencontres amoureuses Omiai, s'est effondrée de 19,34% à 417 yens. Le groupe a annoncé vendredi que les informations personnelles de plus de 1,7 million de ses utilisateurs passés et présents avaient été potentiellement compromises dans un piratage informatique en avril.

Les photographies de pièces d'identité, utilisées pour vérifier l'âge des utilisateurs, figurent parmi les documents qui pourraient avoir fuité, avait précisé Net Marketing dans un communiqué. L'application Omiai recensait environ 6,8 millions de comptes en avril, selon le site de l'entreprise.

SOFTBANK GROUP: le titre SoftBank Group a perdu 2,23% à 8.315 yens. Des interrogations sur son modèle de gouvernance ont refait surface avec le prochain départ annoncé vendredi de trois membres de son conseil d'administration, dont Ron Fisher, président adjoint du groupe, lequel devrait toutefois demeurer conseiller de sa stratégie d'investissement.

Mais la directrice externe en partance Yuko Kawamoto a surtout publié une lettre ambiguë sur le site du groupe, alimentant les doutes sur la solidité des mécanismes de contrôle interne face au PDG-fondateur Masayoshi Son, volontiers fantasque et impulsif.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen remontait par rapport au dollar vers 07H10 GMT, à raison d'un dollar pour 108,73 yens contre 108,96 yens vendredi à 21H00 GMT.

La devise japonaise suivait la même tendance face à l'euro, qui valait 132,59 yens contre 132,73 yens vendredi.

L'euro montait face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,2194 dollar contre 1,2182 dollar en fin de semaine dernière.

Le marché du pétrole était haussier. Vers 07H00 GMT le prix du baril de brut américain WTI gagnait 1,15% à 64,31 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 1,16% à 67,21 dollars.

etc-mac/spi