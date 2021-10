La Bourse de Tokyo en route pour une troisième séance de baisse consécutive

La Bourse de Tokyo évoluait dans le rouge vendredi matin, comme lors des deux séances précédentes, digérant une cascade de résultats trimestriels d'entreprises et la chute de la production des constructeurs automobiles nippons, victimes des pénuries mondiales.

L'indice vedette Nikkei reculait de 1,13% à 28.495,54 points et l'indice élargi Topix abandonnait 0,94% à 1.980,79 points.

Les investisseurs à Tokyo faisaient abstraction des nouveaux sommets atteints la veille par les indices Nasdaq et S&P 500 à la Bourse de New York. D'autant qu'après la clôture de Wall Street les géants technologiques américains Amazon et Apple ont publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes.

Par ailleurs, le président américain Joe Biden a nettement revu jeudi à la baisse la taille de l'un de ses deux méga-plans d'investissements aux Etats-Unis, pour tenter d'arracher un accord semblant toujours difficile au Congrès.

Le marché tokyoïte demeurait par ailleurs prudent avant les élections législatives au Japon dimanche, même si la majorité au pouvoir devrait remporter le scrutin selon les sondages.

Du côté des valeurs

AUTOMOBILE EN SOUFFRANCE: le titre Toyota perdait 0,97% à 1.980,5 yens. Affecté par des pénuries de pièces en provenance d'Asie du Sud-Est, à cause des restrictions locales face au Covid-19, le géant automobile nippon a annoncé jeudi une chute de 38% sur un an de sa production mondiale en septembre (pour l'ensemble de ses marques), ainsi qu'une baisse de près de 17% de ses ventes mondiales le mois dernier, en déclin pour la première fois depuis un an.

Nissan, dont la production et les ventes ont aussi dégringolé en septembre pour les mêmes raisons, perdait 1,05% à 573,5 yens et Honda lâchait 1,39% à 3.320 yens.

FORTUNES DIVERSES POUR SONY ET PANASONIC: Sony avançait de 0,81% à 13.000 yens, après avoir relevé jeudi ses prévisions de résultats annuels en s'affichant optimiste pour ses activités dans le cinéma, la musique et les capteurs d'image.

En revanche Panasonic dérapait de 7% à 1.380 yens. Le groupe d'électronique a certes lui aussi rehaussé jeudi ses perspectives annuelles, mais son bénéfice opérationnel sur son deuxième trimestre (juillet-septembre) s'est avéré inférieur aux attentes du marché.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait par rapport au dollar, une tendance de change négative pour les valeurs exportatrices japonaises: vers 01H15 GMT un dollar s'échangeait pour 113,44 yens, contre 113,58 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise grimpait aussi par rapport à l'euro, qui valait 132,50 yens contre 132,67 yens la veille.

La monnaie européenne était stable par rapport au dollar, à raison d'un euro pour 1,1683 dollar contre 1,1681 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Le pétrole était en petit repli: après 01H10 GMT le prix du baril américain de WTI reculait de 0,22% à 82,63 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,25% à 84,11 dollars.

etb/mlb