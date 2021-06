La Bourse de Tokyo en repli dans le sillage de Wall Street

La Bourse de Tokyo évoluait en baisse vendredi dans la matinée, lestée par la séance terne à Wall Street la veille, et alors que les investisseurs attendaient les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis pour jauger la reprise économique.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,82% à 28.820,37 points vers 01H20 GMT, tandis que l'indice élargi Topix lâchait 0,44% à 1.950,09 points.

"Les valeurs japonaises baissent dans la foulée des valeurs américaines, et les investisseurs ont une tendance à l'attentisme" avant le rapport officiel sur l'emploi américain en mai attendu plus tard vendredi, a commenté Toshiyuki Kanayama dans une note de Monex.

La Bourse de New York a terminé dans le rouge jeudi, l'indice à forte coloration technologique Nasdaq accusant sa plus forte chute en trois semaines.

La consommation des ménages au Japon par ailleurs a poursuivi sa remontée en avril (+13% sur un an), selon des chiffres publiés vendredi, la hausse étant cependant principalement due à un effet de base favorable alors que l'activité économique était quasiment à l'arrêt un an plus tôt, au début de la pandémie.

Du côté des valeurs

Les titres cycliques, sensibles à l'optimisme sur la reprise de l'activité économique, étaient recherchés: le sidérurgiste Nippon Steel gagnait 1,6% à 2.031,5 yens, le géant du négoce Marubeni 1,36% à 1.006,5 yens, et le premier constructeur automobile nippon Toyota 0,41% à 9.831 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen remontait face au dollar, à raison d'un dollar pour 110,15 yens vers 01H20 GMT, contre 110,29 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise suivait la même tendance face à l'euro, un euro valant 133,60 yens contre 133,75 yens la veille.

Un euro valait 1,2128 dollar contre 1,2211 dollar mercredi.

Les prix du pétrole baissaient vendredi matin en Asie: après 01H15 GMT celui du baril de brut américain WTI perdait 0,54% à 68,44 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord lâchait 0,57% à 70,90 dollars.

mac/ybl