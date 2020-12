La Bourse de Tokyo en repli dans la foulée de Wall Street

La Bourse de Tokyo évoluait en baisse jeudi en matinée, après la clôture dans le rouge de Wall Street la veille, alors que s'amenuisaient les perspectives d'un accord rapide aux Etats-Unis sur un nouveau plan de relance économique.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,37% à 26.718,73 points vers 01H30 GMT, pendant que l'indice élargi Topix lâchait 0,17% à 1.776,32 points.

Le marché tokyoïte "est dominé par les ordres à la vente, les investisseurs cherchant à prendre des bénéfices alors que la baisse à Wall Street pèse sur les valeurs nippones", commentait Yoshihiro Ito de Okasan Online Securities dans une note.

La Bourse de New York s'est repliée mercredi au lendemain de records pour les indices Nasdaq et S&P 500, dans un marché frustré par l'impasse des négociations sur de nouvelles mesures de relance aux Etats-Unis.

A l'approche des fêtes de fin d'année, l'adoption d'aides budgétaires pour les foyers et entreprises les plus durement frappés par la crise liée au coronavirus reste hautement incertaine. Trois textes différents sont sur la table, mais aucun n'emporte l'adhésion des parlementaires républicains et démocrates.

- Du côté des valeurs -

SONY ÉTOFFE SON OFFRE DE STREAMING VIDÉO: Sony (-1,02% à 9.771 yens) a annoncé jeudi le rachat de la plateforme de streaming Crunchyroll, jusque-là détenue par l'américain AT&T, pour 1,175 milliard de dollars (environ 972 millions d'euros).

En mettant ainsi la main sur les plus de trois millions d'abonnés payants de Crunchyroll et son large catalogue de dessins animés japonais, séries télévisées asiatiques et mangas, Sony espère être davantage en mesure de rivaliser avec les géants mondiaux du streaming vidéo comme Netflix ou Hulu.

- Du côté des devises et du pétrole -

Le dollar était stable face au yen, à 104,25 yens vers 01H20 GMT, contre 104,23 yens mercredi à 21H00 GMT.

L'euro bougeait peu également vis-à-vis de la monnaie japonaise, se négociant pour 125,96 yens contre 125,92 yens la veille.

La monnaie européenne valait par ailleurs 1,2082 dollar, contre 1,2081 dollar mercredi.

Les prix du pétrole étaient en petite hausse jeudi matin en Asie, après avoir repris leur souffle la veille dans la foulée d'une augmentation massive des stocks de brut aux Etats-Unis.

Vers 01H10 GMT, le prix du baril de brut américain WTI prenait 0,57% à 45,78 dollars et celui du baril de Brent montait de 0,55% à 49,11 dollars.

mac/etb/ces