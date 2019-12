La Bourse de Tokyo en recul à l'ouverture

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a débuté la séance de lundi en repli, sur des prises de bénéfices, après un bond de plus de 2,5% vendredi.

Le Nikkei des 225 valeurs vedettes cédait 0,24% à 23.965,97 points un peu après 00H00 GMT. L'indice élargi Topix abandonnait plus modestement 0,06% à 1.739,01 points.

Les Etats-Unis et la Chine avaient annoncé vendredi un accord commercial préliminaire, qui marque une trêve après environ deux ans de bataille féroce à coups de droits de douane punitifs fragilisant l'économie mondiale.

Un responsable de l'administration Trump avait indiqué, sous couvert d'anonymat, que la signature pourrait intervenir "la première semaine de janvier".

Du côté des valeurs

Une grande partie des principaux secteurs représentés dans le premier tableau de la place tokyoïte s'inscrivaient en rouge, dans de faibles proportions cependant. Les télécoms, les technologies étaient toutefois bien orientées, grâce à l'apaisement des tensions sino-américaines.

ÉQUIPEMENTS DE SEMI-CONDUCTEURS RECHERCHÉS: les actions des fabricants d'équipements pour le secteur des semi-conducteurs profitaient de l'accord entre Pékin et Washington: l'action Advantest s'affichait en hausse de 1,39% à 5.820 yens, Lasertec prenait 1,73% à 10.020 yens et Samco Inc 4,08% à 1.325 yens.

L'AUTOMOBILE RECULE: les titres des constructeurs de véhicules étaient en repli technique après avoir fortement progressé vendredi. Nissan cédait 0,71% à 675,7 yens, son partenaire Mitsubishi Motors refluait de 1,24% à 479 yens, Toyota perdait 0,28% à 7.781 yens et Honda Motor 0,50% à 3.205 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen remontait légèrement face au dollar qui s'échangeait pour 109,38 yens vers 00H00 GMT, contre 109,57 yens vendredi à la clôture de la Bourse de Tokyo, point de repère des investisseurs nippons.

La monnaie japonaise regrimpait aussi face à l'euro, qui valait 121,65 yens, contre 122,40 yens en fin de semaine passée.

L'euro bougeait en revanche peu vis-à-vis du dollar, à raison d'un euro pour 1,1123 dollar contre 1,1120 vendredi à 20H00 GMT.

Les cours du pétrole baissaient ce lundi matin en Asie, après avoir fini en hausse vendredi: vers 00H00 GMT le prix du baril de brut américain WTI perdait 0,50% à 59,77 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord lâchait 0,49% à 64,90 dollars.

