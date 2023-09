La Bourse de Tokyo en progression prudente avant l'inflation américaine

La Bourse de Tokyo évoluait en légère progression mercredi en matinée, sur un marché dominé par la prudence des investisseurs avant la publication de chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.

L'indice vedette Nikkei gagnait 0,21% à 32.845,77 points vers 00H50 GMT et l'indice élargi Topix prenait 0,15% à 2.383,51 points.

La Bourse de New York avait terminé en baisse la veille, lestée par les technologies et attentiste avant l'indice des CPI pour août, attendu mercredi et qui devrait selon les prévisions des économistes acter un rebond de l'inflation.

Les fournisseurs de Boeing battent de l'aile

Certains fournisseurs japonais de Boeing voyaient leur titre baisser après l'annonce mardi par le constructeur américain d'un ralentissement en août des livraisons de son avion vedette, le 737: le spécialiste japonais des aménagements intérieurs et des sanitaires pour avions Jamco perdait 0,68%, le conglomérat industriel Kawasaki Heavy Industry 0,63% et le fournisseur de matériaux composites en fibres de carbone Toray 0,7%.

Le yen en retrait

Le yen refluait par rapport au dollar, qui valait 147,27 yens vers 00H55 GMT contre 147,08 yens mardi à 21H00 GMT.

L'euro progressait aussi face à la devise japonaise, un euro se négociant pour 158,47 yens contre 158,17 yens la veille. La monnaie européenne cotait par ailleurs à 1,0760 dollar contre 1,0754 dollar mardi.

Les cours du pétrole étaient quasi-stables: vers 00H45 GMT le baril de WTI valait 88,94 dollars (+0,11%) et celui de Brent de la mer du Nord grappillait 0,05% à 92,11 dollars.

