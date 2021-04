La Bourse de Tokyo en petit rebond, Toshiba suspendu aux échanges

La Bourse de Tokyo partait en hausse mercredi, malgré le léger repli la veille de Wall Street, et l'action Toshiba était suspendue aux échanges en raison d'une proposition de rachat par la société britannique de capital-investissement CVC Capital Partners.

Vers 01h20 GMT l'indice vedette Nikkei reprenait 0,36% à 29.802,61 points alors qu'il avait lâché 1,3% mardi, et l'indice élargi Topix progressait de 0,58% à 1.965,70 points.

Les valeurs américaines et japonaises avaient progressé récemment sur fond d'anticipation de bons résultats financiers, et les titres des groupes technologiques et d'autres poids lourds de la cote sont ainsi plus volatils en amont de leurs publications trimestrielles.

Le renforcement du yen face au dollar, une variation de change négative pour les groupes exportateurs japonais, limitait par ailleurs la hausse mercredi à Tokyo.

Du côté des valeurs

TOSHIBA SUSPENDU: l'action Toshiba était suspendue aux échanges mercredi, en raison d'un trop grand nombre d'ordres d'achat par rapport à son plafond du jour.

Le groupe a confirmé juste après l'ouverture de la Bourse de Tokyo avoir reçu une proposition de rachat de la part de CVC Capital Partners, qu'il compte examiner en détail avant de se prononcer.

Selon le quotidien économique Nikkei, CVC offrirait une prime de 30% par rapport au dernier prix de l'action Toshiba, ce qui valorisait le groupe plus de 20 milliards de dollars.

Un rachat intégral de Toshiba et sa sortie de la Bourse pourrait permettre au groupe d'être plus agile dans sa prise de décision, alors qu'il croise régulièrement le fer depuis plusieurs années avec des actionnaires activistes.

Du côté des devises et du pétrole

La monnaie japonaise s'appréciait encore face au billet vert, à raison d'un dollar pour 109,62 yens vers 01h15 GMT contre 109,75 yens mardi à 21h00 GMT.

Le yen se renforçait aussi par rapport à l'euro, qui valait 130,20 yens contre 130,33 yens la veille.

La monnaie européenne était quasi stable face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1874 dollar contre 1,1876 dollar mardi à 21h00 GMT.

Le pétrole continuait de remonter mercredi matin en Asie, digérant l'idée d'une hausse progressive de la production des pays de l'Opep+.

Vers 01h10 GMT le prix du baril américain de WTI gagnait 0,17% à 59,43 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 1,13% à 62,85 dollars.

etb/plh