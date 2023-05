La Bourse de Tokyo en ordre dispersé en matinée

La Bourse de Tokyo était soutenue jeudi par ses valeurs du secteur des semi-conducteurs, qui profitaient des résultats meilleurs que prévu de l'américain Nvidia, mais la prudence restait globalement de mise sur fond des inquiétudes persistantes sur la dette américaine.

Après deux séances de baisse, l'indice vedette Nikkei remontait après 01H20 GMT (+0,2% à 30.743,62 points) mais, en revanche, l'indice élargi Topix cédait 0,28% à 2.146,47 points.

Les tensions entre démocrates et républicains à Washington continuent d'entraver les négociations sur le relèvement du plafond de la dette des Etats-Unis, à une semaine environ d'un possible défaut de paiement, qui pourrait avoir de graves conséquences pour l'économie américaine et mondiale.

Fitch a ainsi placé mercredi "sous surveillance" la note financière AAA des Etats-Unis, la meilleure possible, tout en disant quand même "s'attendre à une résolution dans les temps", comme cela a toujours été le cas par le passé.

Nvidia dope le secteur nippon des semi-conducteurs

Les titres des fabricants japonais d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs surfaient sur les résultats supérieurs aux attentes publiés mercredi par le géant américain des cartes graphiques Nvidia, qui profite du boom mondial de l'intelligence artificielle générative et dont le cours de Bourse s'est envolé d'environ 25% dans les échanges électroniques après la clôture de Wall Street.

A la Bourse de Tokyo, Advantest s'envolait ainsi de 15,58%, Tokyo Electron de 2,47%, Screen Holdings de 3,52% et Sumco de 3,42%.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar s'appréciait à 139,55 yens après 01H20 GMT contre 139,47 yens mercredi à 21H00 GMT. Le cours euro/yen était parfaitement stable à 149,93 yens pour un euro.

La devise européenne variait peu par rapport au billet vert, à raison d'un euro pour 1,0743 dollar contre 1,0750 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était en petit repli: vers 01H15 GMT le baril de WTI américain cédait 0,19% à 74,20 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 0,11% à 78,27 dollars.

etb/tmt