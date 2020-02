La Bourse de Tokyo en nette hausse dans le sillage de Wall Street

La Bourse de Tokyo démarrait en nette progression jeudi, dans la foulée de hausses record enregistrées la veille à Wall Street sous l'effet d'indicateurs économiques encourageants et d'espoirs sur le front de la lutte contre le coronavirus.

L'indice vedette Nikkei, qui avait déjà fini dans le vert mercredi, progressait jeudi de 1,38% à 23,640.71 points en début de séance, tandis que l'indice élargi Topix prenait 1,23% à 1,722.78.

Les investisseurs à Tokyo étaient dopés par les niveaux inédits atteints à New York par le Nasdaq à forte coloration technologique et le S&P 500 ainsi que par la hausse de 1,68% que s'était offert l'indice vedette new yorkais Dow Jones.

Le dynamisme de Wall Street était alimenté par des chiffres de l'emploi solides et un des espoirs suscités par l'accélération de la course au développement d'un vaccin contre la pneumonie virale meurtrière partie de la Chine.

Ce sentiment de soulagement faisait refluer le yen face au dollar, un mouvement favorable aux groupes exportateurs nippons.

Les investisseurs ont actuellement le sentiment que "les valeurs américaines ne peuvent pas baisser", a estimé Makoto Noji, stratégiste chez SMBC Nikko Securities. Une confiance alimentée selon lui en partie par les mesures de relance de l'économie chinoise.

Du côté des valeurs

Les exportateurs étaient en hausse sous l'effet du recul du yen.

TOYOTA: l'action du géant de l'automobile gagnait 1,58% à 7,837 yens, quelques heures avant la publication de ses résultats sur neuf mois.

SONY: le fleuron japonais de l'électronique grand public repart dans le vert avec un gain de 1,31% à 7.759 yens. Il était tombé légèrement dans le rouge mercredi après avoir relevé mardi ses prévisions de résultats 2019/20. Il avait dans le même temps prévenu que celles-ci pourraient être revues en baisse ultérieurement si l'impact du coronavirus devenait "assez significatif" pour sa chaîne d'approvisionnement et de production en Chine.

CANON: le spécialiste de la photographie, de l'optique et des équipements médicaux gagnait 1,86% à 2.929 yens.

NIKON: le concurrent de Canon enregistrait une forte hausse au cours des échanges dans la matinée (+2,47% à 1.365 yens peu avant 01H30 GMT).

Du côté des devises et du pétrole

Le yen continuait de baisser face au dollar: vers 00H15 GMT un dollar s'échangeait pour 109,85 yens, contre 109,40 yens la veille après la clôture de la Bourse de Tokyo.

La monnaie japonaise restait stable peu après l'ouverture de Tokyo par rapport à l'euro, lequel valait 120,82 yens.

L'euro était quasi stable face au dollar, à raison d'un euro pour 1,0996 dollar peu avant 01H30 GMT (1,0998 dollar mercredi à 20H00 GMT).

Les prix du pétrole, qui avaient rebondi timidement mercredi en Asie progressaient: vers 00H20 GMT, le cours du baril de brut américain WTI gagnait ainsi 0,73% à 51,19 dollars tandis que le baril de Brent de mer du Nord bondissait de 2,45% à 55,28 dollars.

uh/bfi