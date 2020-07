La Bourse de Tokyo en net repli face à la chute du PIB américain

La Bourse de Tokyo partait vendredi en net repli, pénalisée par la hausse du yen et par les inquiétudes sur l'économie américaine après le plongeon historique du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au deuxième trimestre.

L'indice vedette Nikkei filait tout droit vers une sixième séance de baisse consécutive, reculant de 1,25% à 22.059,17 points vers 01H40 GMT, tandis que l'indice élargi Topix lâchait 1,28% à 1.519,81 points.

Le marché d'actions japonais accusait le coup de la baisse de l'indice Dow Jones Industrial Average de la Bourse de New York la veille, qui a éclipsé la hausse de l'indice Nasdaq, ayant quant à lui profité des bons résultats des géants américains de l'internet.

Le PIB américain a chuté de 9,5% au deuxième trimestre sur un an à cause de la pandémie, et les inscriptions au chômage ont grimpé pour la deuxième semaine d'affilée dans le pays, un nouveau signe du ralentissement de sa reprise économique.

La Bourse de Tokyo était aussi affectée par l'appréciation du yen face au dollar, un mouvement de change défavorable pour les valeurs exportatrices nippones, a souligné Toshiyuki Kanayama, analyste chez Monex.

Deux indicateurs positifs attestant du redémarrage de l'économie japonaise en juin - un rebond supérieur aux attentes de la production industrielle et une baisse surprise du taux de chômage - ne suffisaient guère à mettre du baume au coeur des investisseurs.

Du côté des valeurs

PANASONIC EN CHUTE LIBRE: le cours de l'action Panasonic s'effondrait de 12,03%% à 913,1 yens. Le géant nippon de l'électronique a publié jeudi des résultats trimestriels en forte baisse à cause de la pandémie, et a livré des prévisions annuelles inférieures aux attentes du marché.

HITACHI RÉSISTE: le titre de Hitachi perdait seulement 0,28% à 3.152 yens. Malgré un trimestre écoulé difficile également à cause de la pandémie, le conglomérat industriel s'est affiché plutôt confiant pour l'ensemble de son exercice 2020/21, confirmant ses prévisions de bénéfices net et opérationnel et relevant sa perspective de chiffre d'affaires annuel, à la faveur de la consolidation dans ses comptes des réseaux électriques du groupe helvético-suédois ABB depuis le 1er juillet.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen continuait à s'apprécier face au dollar, toujours affaibli par la chute du PIB américain, à raison d'un dollar pour 104,35 yens vers 01H35 GMT, contre 104,73 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise grimpait aussi légèrement face à l'euro, lequel valait 123,95 yens contre 124,07 yens la veille.

La monnaie européenne progressait encore face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,1878 dollar contre 1,1847 dollar la veille.

Les cours du pétrole regagnaient du terrain vendredi en Asie, après avoir connu un sérieux accès de faiblesse la veille: vers 01H30 GMT le prix du baril de brut américain WTI prenait 0,93% à 40,29 dollars et celui du baril de Brent londonien gagnait 0,95% à 43,35 dollars.

