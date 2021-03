La Bourse de Tokyo en net rebond après la débâcle de vendredi

La Bourse de Tokyo repartait en nette hausse lundi matin après la plongée du Nikkei en fin de semaine dernière, aidée par une légère reprise du Nasdaq à Wall Street vendredi alors que les taux d'intérêt à long terme américains faisaient une pause.

L'indice vedette Nikkei grimpait de 2,06% à 29.563,64 points vers 01H10 GMT, après avoir dévissé de 3,99% vendredi sur fond d'inquiétudes au sujet de la hausse des rendements obligataires. L'indice élargi Topix gagnait 1,58% à 1.893,91 points.

"Les valeurs japonaises rebondissent après une chute vertigineuse la semaine dernière, alors que les valeurs technologiques américaines" ont récupéré vendredi, a commenté Toshiyuki Kanayama de Monex dans une note.

La Bourse de New York a connu une clôture mitigée en fin de semaine sur fond de craintes d'inflation, seul le Nasdaq ayant légèrement récupéré de ses pertes de la veille alors que l'évolution des taux sur les bons du Trésor à 10 ans s'apaisait un peu aux Etats-Unis.

Du côté des valeurs

SOFTBANK GROUP ET WEWORK S'ENTENDENT: La société d'investissement japonaise SoftBank Group (+4,09% à 10.300 yens) a annoncé samedi être parvenue à un accord avec Adam Neumann et d'autres actionnaires de WeWork, mettant fin à la querelle découlant de son sauvetage du géant américain des bureaux partagés en 2019.

Selon un communiqué publié lundi, SoftBank Group s'acquittera d'une somme d'environ 1,6 milliard de dollars. Adamn Neumann et d'autres actionnaires de WeWork avaient poursuivi le groupe japonais en justice, l'accusant d'avoir trahi ses obligations en renonçant à un plan de sauvetage de 3 milliards de dollars.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 106,54 yens vers 01H10 GMT contre 106,57 yens vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise perdait un peu de terrain par rapport à l'euro, qui s'échangeait pour 128,76 yens contre 128,68 yens en fin de semaine dernière.

L'euro variait peu face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,2086 dollar contre 1,2075 dollar vendredi.

Le marché du pétrole repartait à la hausse lundi matin en Asie, après avoir calé en fin de semaine alors qu'il avait atteint des plus hauts en plus d'un an.

Le prix du baril américain de WTI progressait de 1,87% à 62,65 dollars vers 01H00 GMT, tandis que celui du baril de Brent de la mer du Nord gagnait 1,8% à 65,58 dollars.

