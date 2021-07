La Bourse de Tokyo en méforme, le Covid-19 pèse toujours

La Bourse de Tokyo restait contrariée jeudi en matinée, toujours inquiète d'un risque de nouvelle vague du coronavirus au Japon, alors que la capitale japonaise a enregistré la veille un record de nouvelles infections depuis fin mai.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,48% à 28.653,32 points vers 01H35 GMT et l'indice élargi Topix reculait de 0,41% à 1.935,66 points.

Le département de Tokyo a recensé mercredi plus de 700 nouveaux cas de Covid-19, un niveau qui n'avait plus été observé depuis plus d'un mois. Des experts sanitaires nippons redoutent une nouvelle flambée des cas que les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) pourraient encore aggraver.

"Même si le déploiement de la vaccination avance, avec le variant Delta, la situation épidémique reste grave au Japon", a estimé Takashi Ito, stratégiste chez Nomura Securities cité par l'agence Bloomberg.

L'indice de confiance trimestriel Tankan, publié jeudi par la Banque du Japon, a fait état d'une nouvelle amélioration du moral des grandes entreprises manufacturières japonaises, mais un peu moins que prévu. Par ailleurs les perspectives des entreprises dans les services, les plus touchées par la crise sanitaire, restent modestes voire clairement négatives.

Du côté des valeurs

LE SCANDALE MITSUBISHI ELECTRIC GROSSIT: le titre de Mitsubishi Electric chutait de 4,68% à 1.537 yens, après avoir déjà lâché plus de 1% la veille en raison d'un scandale d'inspections falsifiées de sa part sur certains de ses produits.

Après avoir révélé des irrégularités dans les inspections de ses équipements de climatisation pour trains, Mitsubishi Electric a annoncé mercredi que des compresseurs d'air avaient aussi fait l'objet de vérifications inappropriées. Le groupe assure toutefois que la sécurité et la performance de ces produits ne sont pas remises en cause.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen, qui s'était nettement replié face au dollar mercredi, remontait un peu face au billet vert, à raison d'un dollar pour 111,02 yens vers 01H30 GMT contre 111,11 yens la veille à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise s'appréciait aussi par rapport à l'euro, lequel valait 131,57 yens contre 131,75 yens mercredi.

L'euro s'échangeait pour 1,1850 dollar, contre 1,1858 dollar la veille à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole faisait du surplace jeudi matin en Asie, attentiste avant une décision prévue dans la journée des pays de l'Opep+ sur leurs niveaux de production d'or noir pour le mois d'août.

Après 01H20 GMT le prix du baril de brut américain WTI gagnait 0,07% à 73,52 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,09% à 74,69 dollars.

