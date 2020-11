La Bourse de Tokyo en légère progression, inquiétudes sur la recrudescence de Covid-19

La Bourse de Tokyo évoluait en faible hausse vendredi dans la matinée, alors que la Bourse de New York était fermée la veille pour cause de jour férié et que la recrudescence de l'épidémie au Japon préoccupait les investisseurs.

L'indice vedette Nikkei progressait de 0,31% à 26.619,43 points après 01H20 GMT pendant que l'indice élargi Topix montait de 0,57% à 1.788,47 points.

"Alors que les marchés américains étaient fermés (jeudi, NDLR) pour Thanksgiving, l'augmentation du nombre de nouveaux cas de coronavirus au Japon devrait peser sur les échanges", a estimé Yoshihiro Ito de Okasan Online Securities dans une note.

Si le Japon a été relativement épargné par le Covid-19 comparé à d'autre pays, le pays assiste à une augmentation importante du nombre de cas positifs et le ministre chargé des questions relatives à la pandémie, Yasutoshi Nishimura, a déclaré mercredi qu'un nouvel état d'urgence comme celui mis en place au printemps n'était pas exclu.

Les gains de ces derniers temps et le week-end approchant ne devraient pas inciter les acteurs du marché à investir activement, a ajouté M. Ito.

Du côté des valeurs

MITSUI FUDOSAN A LA BATTE: le promoteur immobilier japonais Mitsui Fudosan (+1,88% à 2.302 yens) envisagerait de lancer une offre publique d'achat sur l'opérateur du stade de base-ball Tokyo Dome, selon des informations de l'agence Bloomberg, afin de contrer le fonds d'investissement activiste Oasis Management, basé à Hong Kong, qui milite pour des changements dans la gestion du stade.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar baissait face au yen, valant 104,06 yens vers 01H20 GMT, contre 104,26 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise progressait aussi vis-à-vis de l'euro, lequel se négociait pour 123,97 yens contre 124,22 yens la veille.

L'euro valait par ailleurs 1,1914 dollar, contre 1,1913 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Les prix du pétrole étaient dans le rouge vendredi matin en Asie. Ils ont cédé du terrain jeudi, après avoir atteint la veille de nouveaux plus hauts en huit mois et demi, alors que se profilent les réunions des ministres de l'Opep+ lundi et mardi prochain.

Après 01H15 GMT, le prix du baril de brut américain WTI perdait ainsi 1,6% à 44,98 dollars et celui de Brent de la Mer du Nord reculait de 1,56% à 47,85 yens.

mac-kh/ybl