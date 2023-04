La Bourse de Tokyo en légère progression derrière Wall Street

La Bourse de Tokyo était en légère hausse lundi dans la matinée, se calquant sur la faible progression de Wall Street vendredi avant les annonces de résultats des géants de la tech américaine et d'une décision de la Banque centrale (Fed).

L'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes gagnait 0,27% à 28.641,97 points vers 00H35 GMT et l'indice élargi Topix progressait de 0,3% à 2.041,09 points.

La Bourse de New York est restée prudente vendredi dans un contexte de nervosité avant les annonces prévues cette semaine des résultats de Microsoft, Alphabet, Meta ou Amazon.

Du côté des valeurs

ANA : la première compagnie japonaise ANA Holdings (+3,03% à 2.937,5 yens) a relevé vendredi ses prévisions annuelles de bénéfices net et opérationnel grâce à la reprise des voyages d'affaires et de tourisme à destination du Japon après la réouverture des frontières japonaises, ainsi qu'à des coûts de carburant moins élevés que précédemment estimé et à la remontée du yen.

Pour l'ensemble de son exercice terminé le 31 mars, la compagnie, qui doit annoncer ses résultats jeudi, s'attend ainsi désormais à un bénéfice net de 89 milliards de yens (604 millions d'euros) contre 60 milliards de yens jusqu'ici, et à un bénéfice opérationnel de 120 milliards de yens contre 95 milliards de yens précédemment. Sa prévision de ventes est inchangée à 1.710 milliards de yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait par rapport au dollar, qui valait 134,01 yens vers 00H35 GMT contre 134,16 yens vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie nippone se renforçait aussi face à l'euro, qui se négociait pour 147,24 yens contre 147,38 yens en fin de semaine dernière.

L'euro était stable à 1,0987 dollar contre 1,0986 dollar vendredi.

Le marché du pétrole reculait: vers 00H25 GMT le baril de WTI américain cédait 0,45% à 77,52 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,39% à 81,34 dollars.

mac/lpa