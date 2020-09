La Bourse de Tokyo en légère baisse après les nouvelles pertes à Wall Street

La Bourse de Tokyo évoluait en baisse lundi en matinée, privée d'énergie par les nouvelles pertes de Wall Street vendredi, mais le repli du yen face au dollar permettait de limiter les dégâts.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,16% à 23.168,77 points vers 01H20 GMT, tandis que l'indice élargi Topix reculait de 0,06% à 1.615,63 points.

L'indice Dow Jones et surtout le Nasdaq ont flanché à la Bourse de New York en fin de semaine dernière, plusieurs piliers technologiques américains comme Alphabet, la maison mère de Google et YouTube, Facebook ou Microsoft ayant pris l'eau depuis jeudi.

Ces géants boursiers ont pu pâtir du fait que de nombreux investisseurs ont choisi de vendre leurs actions, qui avaient grimpé à des niveaux records ces dernières semaines, et de la perspective d'un long week-end, les principaux marchés financiers américains étant fermés ce lundi en raison de la fête du Travail ("Labor Day").

Plus sage que la Bourse de New York ces dernières semaines, le marché tokyoïte était moins menacé par le "risque de surchauffe", selon une note d'Okasan Online Securities, d'autant que la relative stabilité du yen face au dollar rassurait les investisseurs.

Du côté des valeurs

SOFTBANK GROUP EN SOUFFRANCE: le titre du géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group chutait lourdement (-5,27% à 6.000 yens), victime des récents déboires du Nasdaq.

Selon le Financial Times, SoftBank Group serait même la "baleine" qui aurait contribué à la forte hausse des valeurs technologiques américaines le mois dernier, en achetant des dérivés actions à hauteur de plusieurs milliards de dollars.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait légèrement par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 106,30 yens vers 01H30 GMT contre 106,24 yens vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise évoluait peu également face à l'euro, lequel s'échangeait pour 125,83 yens contre 125,77 yens en fin de semaine dernière.

Un euro valait par ailleurs 1,1838 dollar, comme vendredi à 21H00 GMT.

Les prix du pétrole poursuivaient leur baisse lundi après être tombés vendredi à leurs plus bas niveaux depuis début juillet, dans un marché déprimé par les perspectives sur la demande en or noir.

Après 01H20 GMT le cours du baril de brut américain WTI perdait 1,26% à 39,27 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord cédait 1,05% à 42,21 dollars.

mac/etb/roc