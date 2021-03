La Bourse de Tokyo en hausse, mais Panasonic plonge

La Bourse de Tokyo évoluait en hausse mardi dans la matinée, mais le titre Panasonic plongeait après des informations de presse selon lesquelles le groupe s'apprêterait à acquérir une firme américaine pour 700 milliards de yens (5,4 milliards d'euros).

L'indice vedette Nikkei prenait 0,47% à 28.877,41 points vers 01H10 GMT, pendant que l'indice élargi Topix gagnait 1,01% à 1.912,68 points.

La Bourse de New York avait fini en ordre dispersé lundi, les investisseurs délaissant les valeurs technologiques au profit de secteurs plus traditionnels et davantage dépendants du nouveau plan de relance géant du président Joe Biden.

Au Japon, la croissance économique au quatrième trimestre 2020 a été révisée en légère baisse, à 2,8% sur un trimestre contre 3% lors d'une première estimation, et la consommation des ménages a rechuté en janvier (-6,1%) sous l'effet du retour de l'état d'urgence face au Covid-19, selon des statistiques publiées mardi.

Du côté des valeurs

PANASONIC: le titre du géant japonais de l'électroménager et des batteries électriques Panasonic chutait de 5,96% à 1.339 yens. Le groupe envisagerait d'acquérir le développeur américain de logiciels Blue Yonder pour 700 milliards de yens (5,4 milliards d'euros), a rapporté lundi le quotidien économique Nikkei.

Panasonic possède déjà 20% de Blue Yonder, entreprise spécialisée dans les logiciels de gestion des chaînes d'approvisionnement pour l'industrie et qui compte plus de 3.300 clients, dont des multinationales comme BP, Coca-Cola et PepsiCo, Procter & Gamble, Starbucks, Unilever ou encore Walmart.

Interrogé par l'AFP, Panasonic n'a pas confirmé ces informations dans l'immédiat.

L'opération, si elle se concrétisait, serait la plus grosse acquisition du groupe japonais depuis 2011, selon le Nikkei.

Cette acquisition serait à double tranchant selon les analystes: d'un côté elle permettrait à Panasonic d'améliorer sa compétitivité et ses perspectives de croissance, mais de l'autre elle risquerait de peser sur ses finances dans l'immédiat.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait face au dollar, à raison d'un dollar pour 109,11 yens vers 01H00 GMT contre 108,89 yens lundi à 21H00 GMT.

La devise japonaise se dépréciait aussi par rapport à l'euro qui valait 129,26 yens contre 129,00 yens la veille.

L'euro était stable à 1,1847 dollar, comme lundi.

Le marché du pétrole évoluait en ordre dispersé, après avoir terminé en repli la veille.

Vers 01H20 GMT le baril américain de WTI gagnait 0,25% à 65,21 dollars mais le baril de Brent de la mer du Nord cédait 1,11% à 68,59 dollars.

mac/etb/ahe