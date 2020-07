La Bourse de Tokyo en hausse fragile en début de séance

La Bourse de Tokyo avançait très prudemment jeudi, partagée entre des nouvelles encourageantes et les inquiétudes persistantes sur l'aggravation de la pandémie mondiale de coronavirus, notamment aux Etats-Unis.

L'indice vedette Nikkei progressait de 0,17% à 22.160,22 vers 00H50 GMT, non sans avoir brièvement fait une incursion dans le rouge, tandis que l'indice élargi Topix prenait 0,48% à 1.545,98 points.

La Bourse de New York a connu une séance mitigée mercredi, avec un petit repli de son indice Dow Jones mais une nette avancée du Nasdaq.

L'activité du secteur manufacturier aux Etats-Unis s'est vivement redressée en juin, un nouveau signe de la reprise économique, mais moins d'emplois privés que prévu ont été créés dans le pays en mai, selon un rapport de la firme privée ADP.

Le géant pharmaceutique américain Pfizer associé à l'entreprise allemande BioNTech ont par ailleurs fait état de résultats positifs d'un essai clinique précoce sur un candidat-vaccin contre le coronavirus, qui restent toutefois à confirmer sur un plus grand nombre de patients.

La progression du marché tokyoïte dans la journée s'annonçait limitée "car les investisseurs attendent les chiffres de l'emploi américain" devant être publiés plus tard dans la journée, soulignait une note d'Okasan Online Securities.

Du côté des valeurs

Les matériaux, les nouvelles technologies et l'agroalimentaire étaient les secteurs les plus en repli sur le Nikkei, tandis que les télécoms et l'immobilier en particulier soutenaient l'indice.

FUJIFILM: le titre de Fujifilm gagnait 0,51% à 4.645 yens. Le groupe a annoncé mercredi la cession des droits mondiaux (hors Japon, Chine et Russie) de son médicament Avigan, qui fait l'objet d'études cliniques pour tester son éventuelle efficacité face au coronavirus.

Fujifilm a cédé ces droits au groupe indien Dr. Reddy's ainsi qu'à un distributeur de produits de santé basé à Dubaï, GRA, pour un montant non divulgué.

HITACHI S'EMPARE DES RESEAUX D'ABB: Hitachi (-1,01% à 3.318 yens) a finalisé le rachat de 80% de l'activité réseaux électriques du suisse ABB pour environ 6,9 milliards de dollars, achevant ainsi une transaction annoncée fin 2018. Le conglomérat japonais envisage de racheter les 20% restants après 2023.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était quasi stable face au dollar: vers 00H50 GMT, un dollar valait 107,43 yens contre 107,47 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise progressait très légèrement face à l'euro, lequel s'échangeait pour 120,87 yens contre 120,92 yens la veille.

Le cours euro-dollar était proche de son niveau de la veille, à raison d'un euro pour 1,1250 dollar contre 1,1251 dollar mercredi.

Le marché du pétrole reprenait son souffle jeudi matin en Asie, après avoir progressé la veille grâce au reflux massif et plus important que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis.

Vers 00H40 GMT, le prix du baril de brut américain WTI reculait de 0,68% à 39,55 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 0,64% à 41,76 dollars.

etb-kh/elm