La Bourse de Tokyo en hausse derrière Wall Street

La Bourse de Tokyo progressait vendredi matin dans le sillage du rebond de Wall Street la veille, où des signes d'apaisement de l'inflation aux Etats-Unis font espérer une pause dans les hausses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice vedette Nikkei gagnait 1,04% à 28.450,13 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix progressait de 0,39% à 2.015,78 points.

Selon l'indice PPI des prix à la production aux Etats-Unis publié jeudi, les prix de gros ont reculé de 0,5% sur le mois de mars, soit leur baisse la plus importante depuis trois ans, essentiellement à cause d'un recul des prix de l'énergie.

"La combinaison des bonnes nouvelles en matière d'inflation et de ralentissement du marché de l'emploi est encourageante. Cela renforce l'idée que la Fed pourrait être" à la fin de son cycle de hausses, a commenté Stephen Innes dans une note de SPI Asset Management.

Du côté des valeurs

FAST RETAILING: Le géant japonais du prêt-à-porter Fast Retailing voyait son titre s'envoler de 9,58% à 33.170 yens. Le propriétaire des magasins Uniqlo a annoncé jeudi un bénéfice opérationnel et des ventes record sur le semestre écoulé et relevé ses objectifs annuels 2022/23, s'attendant à une reprise en Chine au second semestre après avoir profité au premier du dynamisme d'autres pays.

Du côté des devises et du pétrole

Sur le marché des changes, le dollar était stable face au yen, valant 132,56 yens vers 01H00 GMT contre 132,58 yens jeudi.

La monnaie japonaise baissait légèrement face à l'euro, qui valait 146,57 yens contre 146,45 yens la veille.

La devise européenne s'échangeait pour 1,1056 dollar, contre 1,1046 dollar jeudi.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain montait de 0,23% à 82,35 dollars vers 00H50 GMT et celui de Brent de la mer du Nord gagnait 0,16% à 86,23 dollars.

mac/juf