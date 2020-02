La Bourse de Tokyo en hausse dans le sillage de Wall Street

La Bourse de Tokyo démarrait en nette hausse mercredi, dans la foulée du bond de Wall Street la veille grâce à un apaisement provisoire des investisseurs sur l'impact économique de l'épidémie de coronavirus, faisant refluer le yen face au dollar.

L'indice vedette Nikkei, qui avait déjà fini dans le vert mardi, progressait mercredi de 0,83% à 23.276,89 points en début de séance, tandis que l'indice élargi Topix prenait 0,84% à 1.698,34 points.

Les investisseurs à Tokyo étaient encouragés par les gains de la veille à la Bourse de New York, qui a apprécié les mesures drastiques de Pékin pour tenter d'endiguer l'épidémie ainsi que les injections massives de liquidités de la Banque centrale chinoise.

Ce sentiment de soulagement faisait refluer le yen face au dollar, un mouvement favorable aux groupes exportateurs nippons.

Néanmoins la situation de l'épidémie demeure tendue: les mesures de confinement en Chine se rapprochent désormais de Shanghai, la capitale économique du pays, et le coronavirus a contaminé plus de 24.300 personnes et causé au moins 490 décès dans le pays, selon le dernier bilan du gouvernement chinois mercredi.

Du côté des valeurs

Tous les secteurs d'activité sur le Nikkei étaient dans le vert, en particulier les télécoms, les matériaux, la finance et l'industrie.

SONY VIRE DANS LE ROUGE: l'action du fleuron japonais de l'électronique grand public Sony a d'abord démarré mercredi sur les chapeaux de roue, avant de tomber légèrement dans le rouge (-0,29% à 7.678 yens). Le groupe a relevé la veille ses prévisions de résultats 2019/20 mais a aussi prévenu que celles-ci pourraient être revues en baisse ultérieurement si l'impact du coronavirus devenait "assez significatif" pour sa chaîne d'approvisionnement et de production en Chine.

TAKEDA EN HAUSSE APRÈS SES RÉSULTATS: l'action Takeda gagnait 1,92% à 4.309 yens, profitant également du bon accueil réservé par les investisseurs aux résultats trimestriels du groupe pharmaceutique publiés la veille. Takeda a relevé ses prévisions 2019/20, grâce à des ventes dynamiques et des synergies de coûts plus rapides que prévu liées à l'intégration du laboratoire Shire, dont il a finalisé l'acquisition l'an dernier.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait nettement face au dollar: vers 00H40 GMT un dollar s'échangeait pour 109,40 yens, contre 108,85 yens la veille après la clôture de la Bourse de Tokyo.

La monnaie japonaise refluait aussi par rapport à l'euro, lequel valait 120,82 yens mercredi contre 120,29 yens la veille.

L'euro était quasi stable face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1044 dollar (1,1043 dollar mardi à 20H00 GMT).

Les prix du pétrole, qui avaient continué de reculer mardi en raison des inquiétudes toujours vives concernant l'impact du coronavirus sur la demande d'or noir, rebondissaient timidement mercredi en Asie: vers 00H40 GMT, le cours du baril de brut américain WTI gagnait ainsi 0,24% à 49,73 dollars.

