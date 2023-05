La Bourse de Tokyo en forme avant un nouveau round sur la dette américaine

La Bourse de Tokyo a clôturé mardi en hausse, son indice élargi Topix ayant même retrouvé ses plus hauts niveaux depuis 33 ans, avant de nouvelles négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine prévues ultérieurement dans la journée.

L'indice vedette Nikkei a grimpé pour une quatrième séance d'affilée (+0,73%) à 29.842,99 points, un nouveau plus haut en clôture depuis septembre 2021.

Et l'indice élargi Topix (+0,58% à 2.127,18 points) a même retrouvé son plus haut niveau depuis août 1990, au moment de l'éclatement de la bulle spéculative au Japon.

"Les investisseurs nationaux et étrangers sont confiants concernant le Japon par rapport aux Etats-Unis et à l'Europe, étant donné qu'il ne fait pas face à une récession imminente et que ses valeurs (boursières, NDLR) restent basses malgré cela", a résumé John Vail, stratégiste chez Nikko Asset Management cité par l'agence Bloomberg.

Il est "fort probable" que la Bourse de Tokyo signe des performances supérieures aux autres grands marchés d'actions mondiaux dans les mois à venir, selon M. Vail.

A la Bourse de Hong Kong en revanche, l'indice Hang Seng était en petite baisse (-0,23% vers 07H25 GMT).

Du côté des valeurs

AUGMENTATION DE CAPITAL CONFIRMÉE CHEZ RAKUTEN: l'action Rakuten a encore lâché 5,13% à 610 yens, après avoir déjà dévissé de 9% lundi.

Le groupe de e-commerce et autres services en ligne a confirmé après la clôture de la Bourse les informations de presse qui font plonger son titre depuis le début de la semaine, à savoir une augmentation de capital de plus de 330 milliards de yens (2,2 milliards d'euros) pour renforcer ses fonds propres, essorés par ses pertes à répétition à cause de ses investissements colossaux dans le développement de son propre réseau de téléphonie mobile au Japon.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen remontait par rapport au dollar, qui valait 135,83 yens après 07H20 GMT contre 136,12 yens lundi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise regagnait aussi du terrain par rapport à l'euro, qui se négociait pour 147,76 yens contre 148,01 yens la veille.

Le cours euro/dollar était quasi stable, un euro s'échangeant pour 1,0878 dollar contre 1,0874 dollar lundi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole stagnait: vers 07H15 GMT le baril de WTI américain valait 71,09 dollars (-0,03%) et le baril de Brent de la mer du Nord gagnait 0,03% à 75,25 dollars.

etb/mac/pta