La Bourse de Tokyo en baisse face à la recrudescence de la pandémie

La Bourse de Tokyo était en baisse lundi matin après le week-end prolongé du Nouvel An, alors que le Premier ministre nippon devait s'exprimer dans la matinée sur fond de recrudescence de l'épidémie dans le pays, plusieurs médias évoquant un possible état d'urgence.

L'indice vedette Nikkei cédait 0,82% à 27.218,10 points vers 01H45 GMT, tandis que l'indice élargi Topix reculait de 0,96% à 1.787,30 points.

"Le marché était dominé à l'ouverture par les ordres à l'achat", mais la tendance s'est rapidement inversée, alors que "les investisseurs surveillent l'évolution de la pandémie" en pleine recrudescence y compris au Japon, a commenté Okasan Online Securities dans une note.

Plusieurs médias japonais ont rapporté lundi matin que le Premier ministre Yoshihide Suga, qui doit donner une conférence de presse en fin de matinée, envisagerait de déclarer un état d'urgence restreint à la capitale et aux départements environnants, une mesure réclamée par plusieurs gouverneurs locaux.

Le Japon, relativement épargné par la pandémie comparé à beaucoup d'autres pays avec quelque 240.000 infections et 3.500 morts, subit depuis novembre une forte hausse des contaminations, battant un nouveau record quotidien jeudi.

Le marché attendait également deux élections mardi dans l'Etat américain de Géorgie qui doivent déterminer la majorité au Sénat des Etats-Unis.

Du côté des valeurs

LA PANDEMIE PESE SUR LE TOURISME ET LA RESTAURATION: le géant japonais du voyage HIS chutait de 5,38% à 1.512 yens, et les principales compagnies aériennes ANA et JAL lâchaient respectivement 2,85% à 2.212 yens et 3,75% à 1.920 yens, alors que le gouvernement a annoncé en décembre la suspension d'une campagne destinée à soutenir le secteur touristique.

Le possible état d'urgence et les probables appels à réduire les horaires d'ouvertures des commerces affectaient également Oriental Land, propriétaire des deux parcs Disneyland près de Tokyo, qui plongeait de 3,84% à 16.385 yens. Skylark Holdings, qui gère plusieurs chaînes de "restaurants familiaux" généralement ouverts une grande partie de la nuit, lâchait lui 4,75% à 1.521 yens.

NISSAN: le constructeur automobile nippon Nissan (-2,08% à 548,3 yens) envisagerait de réduire sa présence sur le continent européen et d'y confier la distribution de ses voitures à son partenaire Renault, a rapporté vendredi le quotidien Yomiuri, évoquant une trentaine de pays concernés, principalement en Europe de l'Est.

Nissan prévoierait également de convertir son usine espagnole d'Avila en entrepôt, selon la même source. Sollicitée par l'AFP, l'entreprise n'était pas immédiatement joignable.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar valait 103,09 yens vers 01H40 GMT contre 103,25 yens jeudi à 21H00 GMT.

Un euro s'échangeait pour 126,29 yens contre 126,13 yens jeudi.

L'euro valait 1,2251 dollar, contre 1,2216 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était dans le vert lundi matin en Asie: après 01H30 GMT le prix du baril américain de WTI gagnait 0,21% à 48,62 dollars et celui du baril de Brent progressait de 0,23% à 51,92 dollars.

mac/ybl