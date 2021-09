La Bourse de Tokyo en baisse derrière Wall Street

La Bourse de Tokyo évoluait en baisse mardi dans la matinée, après la clôture mitigée de Wall Street la veille, stressée par la tension sur les taux obligataires.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,66% à 30.039,62 points vers 01H10 GMT, tandis que l'indice élargi Topix lâchait 1,03% à 2.066,23 points.

Les rendements sur les obligations à 10 ans ont brièvement atteint lundi à la Bourse de New York leur plus haut niveau depuis fin juin, poursuivant sur leur lancée de la semaine dernière en vue d'un resserrement progressif de la politique monétaire de la banque centrale américaine.

"La baisse des valeurs américaines pèse sur le marché nippon", par ailleurs soutenu par l'attente de la levée de l'état d'urgence en vigueur dans une grande partie du Japon face à la flambée de cas de Covid-19 qu'a connu le pays cet été, a commenté Mizuho Securities dans une note.

Le Premier ministre Yoshihide Suga devait annoncer dans la soirée la fin de l'état d'urgence pour jeudi, selon les médias locaux.

Du côté des valeurs

FUJIFILM: Le japonais Fujifilm (-2,09% à 9.646 yens) s'apprêterait selon des informations du quotidien économique Nikkei à vendre des équipements de bureautique sur le marché européen, qui lui était jusque-là interdit d'accès en vertu d'un partenariat de plusieurs décennies avec l'Américain Xerox.

Selon le Nikkei, l'ex joint-venture Fuji Xerox, désormais appellée Fujifilm Business Innovation, lancera dès le mois prochain des imprimantes professionnelles en Allemagne, Espagne, Italie et au Portugal, avant d'étendre son offre à d'autres produits et aux marchés du Moyen-Orient et d'Amérique du Sud et Centrale.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar était stable face à la monnaie japonaise, un dollar s'échangeant pour 111,03 yens vers 01H10 GMT, contre 111,00 yens lundi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne valait 129,78 yens, contre 129,82 yens la veille et 1,1687 dollar, contre 1,1695 dollar lundi à 21H00 GMT.

Les cours du pétrole étaient en baisse: après 01H00 GMT le prix du baril américain de WTI reculait de 0,23% à 75,28 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,35% à 79,25 dollars.

