La Bourse de Tokyo en baisse derrière Wall Street

La Bourse de Tokyo était en baisse vendredi dans la matinée dans le sillage du recul des actions à Wall Street la veille face à la montée des taux obligataires et de commentaires du président de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice vedette Nikkei cédait 0,73% à 31.201,05 points vers 01H10 GMT et l'indice élargi Topix lâchait 0,69% à 2.248,50 points.

Les indices de la Bourse de New York ont terminé dans le rouge jeudi après que les rendements américains sur les bons à dix ans ont atteint 4,99% en séance jeudi, un plus haut depuis 2007.

Le président de la Fed Jerome Powell n'a pas rassuré le marché américain en soufflant le chaud et le froid sur ses intentions lors d'un discours, estimant que le comité monétaire de l'institution se voulait "prudent" mais aussi que l'économie américaine se montrait "résiliente".

Le marché japonais ne semblait par ailleurs pas affecté par le ralentissement de l'inflation dans l'archipel en septembre à 2,8% sur un an hors produits frais, selon des données officielles publiées avant Bourse, repassant sous la barre des 3% pour la première fois depuis plus d'un an.

Daichi Sankyo

Le groupe pharmaceutique japonais Daiichi Sankyo voyait son titre bondir de 13,4% après avoir annoncé un partenariat avec le géant américain Merck, pour que celui-ci s'associe au développement et à la commercialisation éventuelle hors-Japon de trois traitements expérimentaux de Daiichi Sankyo, à qui il pourrait verser à terme jusqu'à 22 milliards de dollars.

Le pétrole en hausse

Les prix du pétrole poursuivaient leur ascension, après être repartis à la hausse jeudi face à la crainte d'un embrasement au Moyen-Orient. Vers 00H55 GMT le baril de WTI américain gagnait 1,07% à 90,33 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord 0,92% à 93,23 dollars.

Sur le marché des changes, le dollar remontait face au yen, à raison d'un dollar pour 149,92 yens vers 00H20 GMT contre 149,80 yens jeudi à 21H00 GMT.

L'euro refluait à 158,47 yens contre 158,52 yens la veille et s'échangeait pour 1,0570 dollar contre 1,0582 dollar jeudi.

