La Bourse de Tokyo effarouchée par la chute du Nasdaq

La Bourse de Tokyo évoluait nettement dans le rouge mardi en début de séance, redevenue inquiète après les lourdes pertes la veille de l'indice new-yorkais Nasdaq, à forte coloration technologique.

L'indice vedette Nikkei cédait 1,85% à 28.971,64 points vers 00H45 GMT pendant que l'indice élargi Topix perdait 1,38% à 1.925,28 points.

Le Nasdaq a lâché plus de 2,5% lundi, sa plus forte baisse sur une séance depuis mi-mars, sur fond de craintes renouvelées d'une accélération de l'inflation américaine, et par conséquent d'un futur resserrement monétaire.

Du côté des valeurs

SOFTBANK GROUP PLOMBÉ PAR LE NASDAQ: le titre du géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies lâchait 3,84% à 9.779 yens. Le groupe est fortement exposé aux soubresauts du Nasdaq, alors qu'il détient bon nombre d'actions de géants américains de la tech et qu'il est très actif dans le financement de start-up.

PRÉVISIONS DÉCEVANTES DE PANASONIC: le titre du géant japonais de l'électronique Panasonic dégringolait de 6,89% à 1.201,5 yens. Le groupe a livré lundi des prévisions de résultats inférieures aux attentes du marché pour son nouvel exercice 2021/22, démarré le 1er avril.

SHIONOGI CONFIANT SUR SON VACCIN: le groupe pharmaceutique Shionogi résistait à la déprime générale sur le marché (+0,18% à 5.808 yens). Son président Isao Teshirogi a déclaré lundi que le groupe espérait commencer à fournir dès cette année son vaccin contre le Covid-19. Shionogi a engagé des discussions avec le ministère japonais de la Santé pour mener éventuellement des études cliniques d'une taille réduite, ce qui pourrait accélérer l'évaluation de son vaccin, le plus avancé d'un fabricant japonais.

La campagne de vaccination au Japon avance très lentement, en partie du fait que pour l'instant seul le vaccin de Pfizer/BioNTech a été autorisé dans le pays. Celui de Moderna pourrait obtenir un feu vert courant mai.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 108,93 yens vers 00H40 GMT contre 108,81 yens lundi à 21H00 GMT.

La devise japonaise perdait aussi du terrain face à l'euro, qui valait 132,18 yens contre 131,97 yens la veille.

Le cours euro/dollar était quasi stable, à raison d'un euro pour 1,2132 dollar contre 1,2129 lundi.

Le marché du pétrole était dans le rouge mardi matin en Asie: vers 00H30 GMT le prix du baril de brut américain WTI reculait de 0,25% à 64,76 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,29% à 68,12 dollars.

etb/cn