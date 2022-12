La Bourse de Tokyo ébranlée par un ajustement surprise de la banque centrale

La Bourse de Tokyo a terminé en forte baisse mardi après l'annonce surprise par la Banque du Japon (BoJ) d'un assouplissement de son contrôle étroit des rendements obligataires nippons, qui a également fait bondir le yen.

L'indice vedette Nikkei a momentanément lâché jusqu'à 3% pour finalement terminer en baisse de 2,46% à 26.568,03 points. L'indice élargi Topix a perdu 1,54% à 1.905,59 points.

La place tokyoïte a été dominée par des "ventes de panique" après la publication de la décision de la BoJ, a déclaré à l'AFP Ryuta Otsuka de Toyo Securities.

La banque centrale nippone a annoncé qu'elle tolérerait désormais une fluctuation des rendements des obligations publiques japonaises à dix ans entre -0,5% et +0,5%. Elle fixait jusque-là un plafond de 0,25%.

Cette annonce soudaine de la BoJ, alors que les analystes ne s'attendaient pas à un changement de cap avant la fin en avril prochain du mandat du gouverneur de l'institution, Haruhiko Kuroda, a également fait bondir le yen.

Le grand écart entre la politique ultra-accommodante de la BoJ et les importants resserrements monétaires observés ailleurs avait fait chuter la monnaie japonaise par rapport au dollar cette année, renchérissant le coût des importations nippones mais gonflant aussi artificiellement les ventes à l'étranger des grands groupes de l'archipel.

A la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng cédait 1,7% vers 06H30 GMT à cause de la remontée des cas de Covid-19 en Chine depuis l'assouplissement des restrictions sanitaires dans le pays.

Du côté des valeurs

La hausse du yen qui a suivi l'annonce de la BoJ a notamment fait dévisser les valeurs technologiques et automobiles nippones: Sony a chuté de 3,67% à 10.350 yens, SoftBank Group de 4,85% à 5.726 yens, Toyota a dévissé de 3,4% à 1.845 yens, Nissan de 5,03% à 428 yens et Mitsubishi Motors de 8,93% à 530 yens.

Les actions des banques japonaises se sont au contraire envolées à la perspective de voir leurs revenus d'intérêts augmenter: Mitsubishi UFJ Financial Group a décollé de 5,98% à 818,4 yens, Sumitomo Mitsui Financial Group de 5,35% à 4.974 yens, Mizuho de 4,03% à 1.767 yens et Resona Holdings de 6,39% à 692,5 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen atteignait un nouveau plus haut depuis août par rapport au billet vert, à raison d'un dollar pour 132,78 yens vers 06H30 GMT contre 136,91 yens lundi à 21H00 GMT.

L'euro chutait également à 140,71 yens contre 145,22 yens la veille, et valait 1,0600 dollar contre 1,0607 dollar lundi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le cours du baril de WTI américain gagnait 0,41% à 75,50 dollars vers 06H30 GMT et celui du Baril de Brent de la mer du Nord 0,23% à 79,98 yens.

