La Bourse de Tokyo dynamique aux débuts des échanges

La Bourse de Tokyo démarrait mardi du bon pied, après de nouveaux records atteints la veille à Wall Street et des informations encourageantes sur le front thérapeutique contre le coronavirus.

L'indice vedette Nikkei progressait de 1,24% à 23.270,70 points vers 00H45 GMT, tandis que l'indice élargi Topix prenait 1,18% à 1.626,03 points.

La Bourse de New York a été dopée par l'autorisation aux Etats-Unis d'un traitement expérimental contre le Covid-19 par transfusion de plasma sanguin de personnes guéries, tandis que selon le Financial Times, la Maison Blanche envisage une procédure d'autorisation accélérée pour le vaccin développé par le britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford.

La baisse du yen par rapport au dollar était aussi un élément favorable pour la Bourse de Tokyo, car ce mouvement de change renforce la compétitivité des exportations japonaises et les avoirs en dollars des groupes nippons.

Du côté des valeurs

UNE NOUVELLE SWITCH DE NINTENDO EN 2021? Le titre du géant japonais des jeux vidéo Nintendo perdait 1,29% à 56.580 yen, après avoir bondi de 4,8% la veille. Selon un média taïwanais citant des sous-traitants du groupe, un nouveau modèle de sa console Switch serait en préparation pour l'an prochain. Interrogé mardi par l'AFP, un porte-parole de Nintendo s'est toutefois refusé à tout commentaire.

ENCORE UNE CESSION DE TAKEDA: le groupe pharmaceutique Takeda prenait 0,56% à 4.070 yens. Il a annoncé lundi après la clôture de Tokyo la cession pour l'équivalent de 1,9 milliard d'euros de ses activités de médecine grand public au Japon à une société contrôlée par le fonds d'investissement américain Blackstone, une nouvelle opération destinée à réduire son endettement après son acquisition géante du laboratoire Shire, finalisée début 2019, et à poursuivre son recentrage vers la médecine de spécialités.

Takeda a aussi précisé que cette cession devrait augmenter d'environ 105 milliards de yens (840 millions d'euros) son bénéfice net en 2020/21, si la transaction était finalisée d'ici la fin de son exercice annuel, le 31 mars prochain.

Du côté des devises et du pétrole

Un dollar s'échangeait pour 105,97 yens vers 00H40 GMT, quasiment à son niveau de lundi à 21H00 GMT (105,98 yens). Mais le dollar s'était apprécié dans la journée de lundi par rapport au yen.

L'euro montait un peu par rapport au yen, à raison d'un euro pour 125,02 yens contre 124,93 yens la veille à 21H00 GMT.

La monnaie européenne avançait également face au billet vert, un euro valant 1,1797 dollar contre 1,1788 dollar lundi.

Le marché du pétrole était hésitant: vers 00H30 GMT le prix du baril de brut américain WTI perdait 0,28% à 42,50 dollars tandis que celui du baril de Brent londonien évoluait autour de l'équilibre (+0,02% à 45,14 dollars).

etb-mac/mep