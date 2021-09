La Bourse de Tokyo dopée par la perspective d'un nouveau Premier ministre japonais

La Bourse de Tokyo a connu lundi une sixième séance consécutive de hausse, encouragée par la course à la succession du Premier ministre nippon Yoshihide Suga, le Nikkei clôturant au plus haut depuis cinq mois et le Topix depuis 31 ans.

L'indice vedette Nikkei, qui avait déjà bondi de plus de 2% vendredi, a de nouveau gagné 1,83% à 29.659,89 points lundi, un seuil qu'il n'avait plus atteint en clôture depuis le 19 avril.

Et l'indice élargi Topix a lui avancé de 1,28% à 2.041,22 points, au plus haut depuis août 1990. Vendredi il avait déjà atteint un niveau inédit depuis 1991.

L'annonce vendredi par l'impopulaire M. Suga qu'il ne chercherait pas à se faire réélire à la tête du Parti libéral-démocrate (PLD) le 29 septembre ouvre la voie à d'autres prétendants, comme l'ambitieux ministre de la Réforme administrative Taro Kono ou le modéré Fumio Kishida.

"La renonciation de M. Suga à se représenter à la tête du LDP réduit les chances que le parti soit laminé lors des prochaines élections législatives (à l'automne, NDLR), et cela soutient le marché", a noté Shoji Hirakawa du Tokai Tokyo Research Institute, cité par Bloomberg.

Le marché tokyoïte mise notamment, quel que soit le nom du futur Premier ministre, sur une gestion plus efficace de la crise sanitaire au Japon que sous M. Suga et sur un nouveau plan de relance économique.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng progressait de près de 1% en fin de séance, et Shanghai et Shenzhen étaient aussi en vigoureuse hausse.

Du côté des valeurs

LA TECH EN VEDETTE: tous les secteurs d'activité sur l'indice Nikkei ont clôturé dans le vert, les valeurs technologiques en particulier enregistrant une nette progression.

L'indice Nasdaq à New York avait atteint un nouveau niveau record vendredi. Les chiffres décevants du marché de l'emploi américain en août sont de nature à pousser la Réserve fédérale américaine (Fed) à prolonger son soutien massif à l'économie américaine avec ses rachats d'actifs, ce dont profite notamment le secteur de la tech.

Certaines valeurs japonaises de l'industrie des semi-conducteurs se sont ainsi distinguées lundi: Tokyo Electron a pris 2,42% à 50.180 yens et Screen Holdings 3,48% à 10.110 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen refluait légèrement par rapport au dollar, lequel avait nettement faibli vendredi après les chiffres de l'emploi américain. Vers 06H45 GMT un dollar s'échangeait pour 109,80 yens contre 109,71 yens vendredi à 21H00 GMT.

L'euro valait 130,37 yens, contre 130,34 yens en fin de semaine dernière, et la monnaie européenne baissait un peu par rapport au billet vert, à raison d'un euro pour 1,1873 dollar contre 1,1880 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était nettement dans le rouge, comme vendredi après les chiffres de l'emploi américain. Après 06H30 GMT le prix du baril de WTI américain cédait 1,2% à 68,46 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 1,18% à 71,75 dollars.

etb-mac/spi