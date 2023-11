La Bourse de Tokyo dominée par les prises de bénéfices

La Bourse de Tokyo reprenait son souffle mardi dans la matinée, lestée par les prises de bénéfices après quatres séances consécutives de hausse et dans la foulée d'une pause à Wall Street la veille.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,81% à 32.443,87 points vers 00H50 GMT et l'indice élargi Topix lâchait 0,48% à 2.349,04 points.

"Le marché japonais devrait ouvrir sur une note faible, des prises de bénéfices étant probables après la forte hausse" de la veille, a commenté Toshiyuki Kanayama dans une note de Monex.

La place tokyoïte avait enregistré lundi un bond de 2,4% et sa plus forte hausse de l'année sur une séance en points (+758 points) après un ralentissement plus prononcé que prévu des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, allant dans le sens de l'atterrissage en douceur de l'économie américaine recherché par la Réserve fédérale américaine.

Nintendo

L'action Nintendo reculait de 0,3%. Le géant japonais du jeu vidéo doit annoncer après la clôture les résultats de son premier semestre 2023/24, que les analystes attendent en hausse sur un an, grâce au "power up" apporté au premier trimestre par les ventes solides du dernier jeu de la série Zelda et le succès en salles du film Mario. Peu s'attendaient en revanche à des informations sur la console qui succèdera à la Switch en fin de vie malgré de nombreuses rumeurs, que Nintendo n'a pas confirmé jusque-là.

Le pétrole stable

Sur le marché de l'or noir, le prix du baril de WTI américain était parfaitement stable à 80,82 dollars vers 00H50 GMT.

Du côté des devises, le yen n'évoluait guère face au dollar: vers 01H00 GMT le billet vert s'échangeait pour 150,04 yens contre 150,07 yens lundi à 21H00 GMT.

L'euro baissait à 160,75 yens contre 160,84 yens la veille. Et la monnaie européenne valait 1,0714 dollar, contre 1,0718 dollar lundi.

