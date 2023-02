La Bourse de Tokyo dominée par les prises de bénéfices

La Bourse de Tokyo a calé mardi, dominée par les prises de bénéfices après quatre séances de hausse alimentée notamment par la baisse du yen, et alors que les investisseurs restaient prudents en période de résultats d'entreprises.

L'indice vedette Nikkei a stagné (-0,03%) à 27.685,47 points et l'indice élargi Topix a gagné 0,21% à 1.983,40 points.

Le recul de la monnaie nippone, un mouvement de change favorable pour les valeurs japonaises exportatrices, est reparti de plus belle depuis lundi, alimenté par des spéculations concernant la prochaine passation des pouvoirs au sommet de la Banque du Japon (BoJ).

Selon des informations du quotidien économique japonais Nikkei, le gouverneur adjoint de la BoJ Masayoshi Amamiya aurait été "approché" par le gouvernement pour succéder à l'actuel gouverneur Haruhiko Kuroda, dont le deuxième et dernier mandat s'achève début avril.

Comme M. Kuroda, M. Amamiya est perçu comme un ardent défenseur d'une politique monétaire ultra-accommodante, malgré l'inflation qui souffle de plus en plus fort au Japon. La BoJ n'y voit cependant qu'un phénomène transitoire, dû à la flambée des prix des importations énergétiques et alimentaires depuis l'an dernier sur fond de guerre en Ukraine.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng regagnait 0,4% vers 06H50 GMT après ses lourdes pertes de ces derniers jours sur fond d'inquiétudes quand aux perspectives économiques mondiales.

Du côté des valeurs

NISSAN: le titre du constructeur automobile japonais Nissan a terminé en légère hausse (+0,35% à 474,1 yens) après l'officialisation lundi à Londres de la refonte de son alliance avec Renault au terme de près d'un an de laborieuses et complexes négociations.

Les annonces n'ont toutefois pas réservé de grandes surprises: le rééquilibrage des participations croisées entre les deux groupes, avec chacun détenant 15% du capital de l'autre, et un investissement prévu mais encore non chiffré de Nissan dans le futur pôle électrique de Renault avaient été largement anticipés ces dernières semaines.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen remontait un peu face au dollar, qui valait 132,10 yens vers 07H00 GMT contre 132,66 yens lundi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise se renforçait aussi par rapport à l'euro, qui se négociait pour 141,87 yens contre 142,29 yens la veille.

La devise européenne s'échangeait pour 1,0739 dollar contre 1,0726 dollar lundi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain gagnait 1,54% à 75,25 dollars vers 06H50 GMT et celui de Brent de la mer du Nord 1,41% à 82,13 dollars.

etb-mac/eb